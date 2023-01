Har nydt lav rente: Nu raser han

- Hej.

- Jeg har F1-lån gennem Totalkredit, og jeg stiger ligesom alle andre i rente her ved næste refinansiering.

- Det har jeg ingen problemer med i sig selv - jeg har nydt godt af de gode år med lav rente og muligheden for et ekstraordinært afdrag en gang om året op til refinansiering, de år hvor det har været muligt at spare ekstra op.

De fordømte bidragssatser

- Men.

- Den eneste malurt, der er i mit bæger, er dog de fordømte bidragssatser kreditforeninger og banker tilføjer!

Sådan indleder Tommy H et brev til nationen! om prisen på boliglån og den voldsomme rentestigning, der rammer hans lån d. 1. april.

Annonce:

Tommy har indtil nu betalt minus 0,23 procent i rente, og den stiger så til 3,17 procent. Men Tommy synes ikke, Totalkredit skal have 3000 kr i bidragssats mere. Og han håber, at hans brev kan få de ansvarlige – og muligvis nogle politikere – til at se på, om bidragssatserne skal være så høje. Hans brev - som nationen! har bedt Totalkredit om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Totalkredit: De er ikke hævet i snart syv år

- Jeg er klar over, at det naturligvis er en del af forretningsmodellen, men måske man burde overveje at afskaffe eller kraftigt skære i disse satser, skriver Tommy, og nationen! har spurgt Totalkredit, hvad de synes om Tommys forslag. Og hvor mange penge, de har haft i overskud de seneste år. Og det svarer de på sådan her:

- Vi har ikke hævet bidragssatserne siden 2016 – heller ikke i en tid med generelt stigende priser og renter i samfundet.

Vi forventer at have overskud på 3,1 milliarder

- Det skyldes, at det er vigtigt for os, at kunderne tilbydes konkurrencedygtige priser og bidragssatser i både gode og mindre gode tider.

- Forbrugerrådet Tænk har flere gange anbefalet Totalkredits realkreditlån som det billigste på markedet, når man tæller KundeKroner med.

Annonce:

- KundeKroner er en af de helt unikke fordele ved vores forretningsmodel. Den bygger på, at Totalkredit er ejet af en forening af kunder - Forenet Kredit.

Og kunderne fik 1,2 mia kundekroner retur i 21

- Forenet Kredit kan vælge at sende en del af overskuddet tilbage til Totalkredit, når det går godt. Totalkredit kan så vælge at anvende tilskuddet til fx rabatter til kunderne. Vores kunder har således modtaget mere end 1,2 mia. kr. i KundeKroner i 2021.

- Pengeinstituttets omkostninger dækkes af bidraget, mens det er investorerne, der tjener på renten.

- Det er også vigtigt at understrege, at der er et skattemæssigt fradrag for bidragsbetalinger - helt på linje med fradrag for rentebetalinger, skriver Totalkredit, der forventer et overskud på 3,1 mia. kr. før skat i 2022. Og offentliggør deres regnskab d. 8. februar 2023.