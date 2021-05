Har ondt af pakkebud: Må have dårlige ben

- Hej

- Jeg handler rigtig meget på nettet, da jeg er gangbesværet.

- Jeg skriver fordi jeg siden januar måned har klaget over det dao-bud som kommer med pakker til mig.

- For det bud må ha' dårligere ben end jeg har, og jeg er ret dårligt gående ...

Ovenpå postkassen er ikke godt nok

Sådan indleder Annette J et brev til nationen! om at få leveret varer – og så selv skulle ned ad trappen fra 2. sal for at hente dem. Anette har i flere måneder forsøgt at trænge igennem til dao, men hun oplever stadig at pakkerne – som hun modtager i hvert fald ugentligt – bliver forsøgt proppet ned i postkassen, for så at blive stillet ovenpå postkassen.

Sådan skriver dao - men sådan gør dao åbenbart ikke altid.

Annette håber derfor at et brev til nationen! kan løse problemet, og nedenfor kan du se, hvad dao's kommentarer er. Annettes brev fortsætter nemlig således:

- I pakken i nat (17/18 maj) var der blandt andet en kopholder til min rollator.

- Den vil aldrig kunne komme ind i postkassen, det er den for stor til ...

- Men buddet’s ben nægter åbenbart at gå op til 2. sal med mine pakker ...

- De kommer ikke længere end til stuen, og bliver lagt oven på postkasserne ...

Intet hjælper

- Så kan jeg selv få lov til at gå ned efter dem ...

- GLS og PostNord har ingen problemer med, at komme herop med mine pakker ...

- Jeg har klaget over det både mundtligt, skriftligt og på trustpilot, lige lidt hjælper det ...

Postkassen ellers 'forsvarligt ved modtagers hoveddør'

- Jeg får samme sang hver gang, at de vil tage kontakt til buddets leder, som vil tage en snak med buddet, men nu prøver jeg nationen!, lyder det fra Anette og dao svarer, at de desværre ikke kan udtale sig om den konkrete sag, men at de kan udtale sig om, hvordan levering med dao skal og bør foregå:

- dao leverer om natten og i de tidlige morgentimer og som primær leveringsform til private adresser, skal forsendelserne leveres i postkassen.

- Hvis forsendelsen ikke passer i postkassen, skal de leveres forsvarligt ved modtagers hoveddør, såfremt der er fri adgang til denne.

Beklager - for dao burde nok have båret pakken op

- Ud fra dine oplysninger, har der i den pågældende sag været adgang til modtagers hoveddør og dao burde derfor have leveret ved hoveddøren.

- Vi beklager meget, at det ikke er sket ved denne leveringsadresse og at modtager ikke har haft en god oplevelse med dao, skriver dao-direktør Morten Villberg til nationen!, men hvad siger du?