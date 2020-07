Har pisseondt: Udsolgt i hele Holbæk

Lis på 74 år har 'pisseondt' i ryggen. Hun har selv været i Rema, Netto og på apoteket for at få Kodimagnyl, og hendes søn har været Holbæk rundt. Men ... der er udsolgt overalt

- Jeg bliver sgu nødt til at få lidt hjælpe fra jer inde på Ekstrabladet.

- Jeg er lige stoppet med at bruge Fentanyl-plastre mod min rygsmerter, og nu bruger jeg Kodimagnyl.

- Jeg plejer at spise 2-3 om dagen, og købe dem i beholdere med 250 stks.

- Og nu gør det så ondt.

En helvedes masse steder

Sådan lyder det fra Lis, der 'krafteddermane' har fået nok af, at det er helt umuligt at få fingre i de for hende livsvigtige smertestillende Kodimagnyler. Lis har selv været vidt omkring i hjembyen Holbæk og sendt sin søn ud at lede, der hvor hun ikke selv har været - men ingen steder er der nogle Kodimagnyler til salg. Og en kort søgning på nettet viser da også, at der er ret så udsolgt.

Hendes opråb fortsætter derfor således:

- Jeg har været på apoteket, på Q8, i Rema og i Netto og - ja, en helvedes masse andre steder.

Der kan da ikke være udsolgt

- Det kan da ikke være rigtigt, at der bare er udsolgt, siger Lis, og nationen! har forsøgt at få firmaet Takeda Pharma A/S - der forhandler Kodimagnyl - til at svare på, hvornår det igen bliver muligt at få nogle piller. De har ikke svaret.

Lis vil gerne høre, om der evt er nogle i Holbæk S, der har nogle Kodimagnyler tilovers. Hvis det er tilfældet, kan de skrive her - så sender vi beskeden videre til Lis.