Har slået alle rekorder: Ansætter 45 mand

Der bliver strikket på livet løs i de danske hjem. Og hos garnfirmaet Hobbii arbejder man nu om natten for at kunne følge med

- Ja, vi har også travlt og har måtte ansætte 45 ekstra til lageret for at følge med efterspørgslen.

- Vi har tilmed startede nathold op for at kunne følge med.

Helt uden for skala

Sådan lyder det fra Morten Spliid fra garnkæden Hobbii, der lige nu er en af de forretninger, der nyder godt af, at danskere er sendt hjem fra arbejde og bliver bedt om at holde sig hjemme så meget som muligt.

Hobbii har siden august åbnet butikker i Roskilde og Aalborg - med stor succes som du kan i videoklippet - og skulle have åbnet en butik i Odense 26. marts - men så kom corona.

Marts slog rekord - og april viser samme takter

Og selvom corona altså i første omgang satte en stopper for Hobbiis tredje butik, så viser det sig, at salget stryger afsted.

- I marts slog vi alle rekorder, og april viser samme takter.

- Jeg har ikke noget at sammenligne den udvikling med som vi oplever.

- Det er helt udenfor skala, skriver Morten Spliid fra Hobbii, der ikke er den eneste garnforretning med gang i salget.

Også gang i garnsalget andre steder

I går fortalte en fra webshoppen Rito, at han har ansat ti nye medarbejdere til lageret i Skive og givet fire eksisterende medarbejdere flere timer.

Før coronakrisen var der ti fuldtidsansatte på lageret, hvor der nu er 24, som arbejder i hold på skift både morgen og aften for at undgå smitte.

