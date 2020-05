Har tjent nul kroner på selfier: Hjælp

- Vi er en lille virksomhed der lejer fotomaskiner ud til bryllupper samt konfirmationer.

- Men alt er aflyst, og vores nedgang er pt. 95%.

- Samme dag, 2. april, der blev åbnet for kompensaration til erhvervsdrivende søgte vi i vores virksomhed.

Hotline svarer 'ved ikke'

- Vi kunne have søgt om støtte til 2 medarbejdere, men valgte at søge støtte til én, da den anden ikke har behov for det.

- Men …. mandag er så tredje 1'ste, hvor jeg igen skal bede min udlejer, telefonselskab m.v. om henstand.

- Og når de spørger hvornår, kan jeg kun give samme svar jeg får at vide ved erhvervsstyrelsens hotline: ’Det ved jeg ikke’.

Man kan ikke få information

Sådan indleder Jakob M et brev til nationen! om at bede om hjælp – og ikke få det. Jakob sad klar i sin netbank d. 4 maj, hvor pengene (han håber på at få 3 gange 23.000 kr) ifølge de første meldinger skulle være gået ind. Og han sad klar igen d. 11. maj, hvor Erhvervstyrelsen meddelte, at alle havde fået deres penge. Og nu er han desperat. Hans brev fortsætter nemlig således:

- Vi er nu inde i tredje uge over sidste officielle udbetalingsdato (11. maj), og der er endnu ikke kommet svar.

- Det er virkelig til at rykke i håret over.

- Man kan ikke få nogen information, Man kan overhovedet ikke få hjælp.

1999 andre virksomheder

- Når man ringer til Erhvervsstyrelsens corona hotline for støtteordninger vil de ikke engang have folks cvr. nummer, da de ved hvad de vil spørge om, og har samme standard svar klar: 'Det ved vi ikke', skriver Jakob, der på Facebook-siden for SMVdanmark, Små og mellemstore virksomheder, har set, at der faktisk er 1999 andre der heller ikke har fået svar på, om de kan få støtte. En af dem er ejet af Mette S:

- Har INTET hørt fra erhvervsstyrrelsen udover den kvittering der kom da jeg søgte.

- Når man ringer til dem er standard svaret, at det kan de ikke svare på og desuden må de ikke hjælpe!

- Man kan heller ikke blive viderestillet til nogen der kan hjælpe.

- Jeg syntes ganske enkelt ikke, at det er acceptabelt. Regningerne bliver ved med at komme, men opsparingen har også en bund, skriver Mette på SMVdanmarks Facebook.



nationen! har sendt Jakobs brev til Erhvervsstyrelsen og spurgt, hvornår selfie-firmaet kan forvente at få pengene, og de svarer således:

- Vi kan ikke kommentere på den konkrete ansøgning.

- Generelt er der dog ansøgninger, som kræver yderligere dokumentation eller verifikation, for at de kan behandles.

- For disse sager er sagsbehandlingstiden derfor længere, skriver Erhvervsstyrelsen, men hvad tænker du?