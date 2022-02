Har ventet månedsvis: Nu rejser Mohammad

- Det er simpelthen forrykt at lade mennesker. der har sat deres liv på spil ved at samarbejde med de danske styrker i Afghanistan, sidde under de forhold i så lang tid.

- De skal ud og bruge deres hoved og hænder og forsørge sig selv, fremfor at sidde og kukkelure på den måde i månedsvis.

Jeg har et liv - jeg har drømme

Sådan skriver Line M. i en af de 383 kommentarer ,der er skrevet på Politikens Facebook-profil om en afghaner, der af hensyn til sin families og egen sikkerhed vil kaldes Mohammed.

Manden - der har arbejdet som sikkerhedschef på den danske ambassade i Afghanistan - blev nemlig evakueret fra Kabul til Danmark i august sammen med sin nærmeste familie. Men siden da har han ventet og ventet på at få den lovede opholdstilladelse - og nu kunne han ikke mere:

- Efter seks måneder i Sandholm ved vi stadig ikke noget som helst om, hvad der skal ske.

- Hvor meget længere skal det være sådan?

- I kan se, hvad vi har. De her senge.

Bliver fodret tre gange om dagen

- De fodrer os bare tre gange om dagen. Jeg sætter pris på det, men jeg har et liv, jeg har drømme, mål, en fremtid, siger den 34-årige mand til Politiken, der kan fortælle, at Mohammed torsdag rejste til England med kone og børn. Han har nemlig også løst sikkerhedsopgaver for England, og her vil de tilbyde fem års ophold.

Rekord: 200.000 kr. lyder dyrt

- Vi kan ikke være bekendt at svigte disse mennesker, der har sat livet på spil for os, skriver Britt S. i en anden populær kommentar, mens Linda B. synes Mohammeds frustration er en kende overdrevet:

600 venter stadig

- 6 måneder er da ikke lang tid. Overraskende dramatisk når man er flygtet fra krig og undertrykkelse, skriver hun.

Mohammed, konen og de tre børn var blandt de ialt 907 afghanere, der - uden opholdstilladelse i Danmark - blev evakueret fra Kabul i august. Pr. 1. februar har 631 af dem fået opholdstilladese, men kun 256 af dem er - ifølge tal oplyst af Udlændingestyrelsen til Politiken - blevet henvist til en kommune.