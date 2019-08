Hash-kaos på skole: Lærer og ung politiker i håndgemæng

- Her er det lærerne som trænger til skolegang.

- Ikke elevene.

Sådan skriver Torstein S i den pt mest populære af de 408 kommentarer, der er skrevet på NRK.no's Facebook-profil om den tumult, der opstod, da politikere fra Unge Venstre ville sætte en 'fri hash'-plakat op før en valgdebat på Tromsø Videregående.

Se også: Sundhedsminister erkender: Forbud mod cannabis virker ikke

Demokratiet er kun for godkendte holdninger

Det mente skolens ledelse nemlig ikke kunne gå an, og efter en ophedet debat, hvor en lærer forsøgte at flå plakaten ud af hænderne på en af politikerne, endte samtlige unge politikere - også dem fra de andre partier - at smutte:

- Fantastisk måde at lære eleverne om, at vores demokrati kun gælder for godkendte holdninger og at ubehagelige temaer skalæ gemmes væk, skriver Hans S i sin kommentar, mens Ellen H er på lærernes side:

- Tak. Sætter pris på at vi har fornuftige lærere, skriver hun og Grete A er helt enig:

- Synes det læreren gjorde var helt rigtigt!