Haster: Vil hyre 200 mand

Normalt producerer Tyra-feltet i Nordsøen 90 procent af dansk naturgas. Men feltet er lukket på grund af renovering, og derfor må vi importere gas fra andre lande. Et af de firmaer, der arbejder med at få gang i gasfeltet igen, mangler flere hundrede medarbejdere.

- Vi leder efter folk, der vil arbejde på nogle af de mest interessante og spændende projekter, som offshore-sektoren har at byde på i øjeblikket.

Sådan siger Kasper Sottrup-Jensen, Head of Operation hos Semco Maritime i dag i en pressemeddelelse om de mere end 200 stillinger, der skal besættes snarest.

Stoppede for gasproduktion i 2019

Firmaet arbejder på Nordsøen og er bl.a igang med renoveringen af Tyra, gasfeltet, der har gas til Danmarks forbrug de næste 20-30 år. Produktionen af gas stoppede i 2019, og skulle have været i gang i juli 2022.

Åbning udskudt et år

Men på grund af corona måtte energiselskabet Total og Dansk Undergrunds Consortium udskyde åbningen et år, så der først kommer dansk naturgas i det danske net fra sommeren 2023 Og nu mangler der altså folk til at udføre arbejdet: Svejsere, elektrikere, teknikere og formænd.

Danmarks energibehov

- Efterspørgslen efter Semco Maritimes kompetencer og ydelser vokser, og derfor er vores arbejdsstyrke også nødt til at vokse.

- Vi er stolte over at kunne bidrage til to spændende projekter i Nordsøen, og derved bidrager vi til at imødekomme Danmarks energibehov på en stadig mere bæredygtige måde, siger Anders Benfeldt, Senior Vice President, Oil & Gas. Du kan søge stillingerne her.

Vi må importere

Tyra-feltet leverer - når det altså kører - 90 procent af den danske naturgas. På grund af ombygningen blev produktion og eksport fra feltet midlertidigt lukket i september 2019.

- Det betyder at den energi vi for en periode mangler her i landet i høj grad må importeres fra vores nabolande, skriver folkene bag renoveringen, men hvad siger du?