Havde Danmarks grimmeste juletræ i 2017: Hvad er nu det?

- Hvor er det et fantastisk og anderledes juletræ.

- Et besøg værd.

- Tillykke Aars.

Godt fundet på

Sådan skriver skriver Sonja H i en kommentar på Aars Handels Facebookprofil om den metal-konstruktion, der er sat på byens torv - der hvor Danmarks grimmeste juletrå stod i 2017.

Se også: Er det Danmarks grimmeste juletræ?

Og Sonja er ikke den eneste, der glæder sig:

- Hvor er det flot. Godt fundet på, skriver Jette D således, mens Anders H er en anelse mere skeptisk:

- Hvad er nu det.

- Og hvad har det så ikke kostet, skriver Anders, spørger Anders, der har fået dette svar fra Aars Handel:

Erhvervskolen har produceret træet

- Hej Anders.

- Det har ikke koster Aars Handelsstandsforening noget, fordi vi har været så heldige at Peer Poulsen har designet ideen bag træet.

- Vesthimmerlands VVS, Kastberg A/S og Erhvervsskolerne Aars har doneret materialerne.

- Erhvervsskolerne Aars har herudover doneret arbejdsløn og undervisningstid til at få træet produceret.

- Transporten har Per Brændstrup stået for og Houmann Materieludlejning A/S har leveret lift til opsætning af julelys, som juletræsholdet fra Aars IK har taget sig af i samarbejde med Handelsstandsforeningens Jørgen Sørensen :).

Næsten flov over at bo i Aars

En af de mere kritiske reaktioner kommer fra Merethe P, der må høre en del for at bo i Aars:

- Bliver næsten helt flov over at sige, at jeg kommer fra Aars...

- Folk kommer tit med kommentaren 'nåå det er byen med det grimme kunst og underlige juletræer....

- Hvortil jeg så må sige desværre ja, skriver Merethe, men hvad siger du?