Havde ferie-sex med syv forskellige: Ung kvinde klager over øgenavn

Hvorfor må drenge have sex med mange, mens piger ikke må, spørger en ung kvinde, der blev kaldt 'luder', da hun vendte tilbage til gymnasiet efter en hed sommerferie.

- Det her er seriøst verdens kedeligste diskussion.

- Gør hvad du har lyst, lad være med at prøve at kontrollere andre og lad være med at hænge ud med folk, der synes at det, du gør, er luderagtigt.

- Det er altså ikke særligt svært .

Første gang var i læseferien i 1.g

Sådan skriver Leva M i en meget populær kommentar (119 likes) på DR Nyheders Facebook-profil om en 20-årige kvinde, der fortæller at hun ikke synes det var spor sjovt at blive mødt med øgenavnet 'luderø, da hun kom tilbage fra sommerferie:

- Jeg mistede min mødom i læseferien inden sommerferien i 1. g, lige inden jeg fyldte 18 år. Han var mit første alting: Mit første kys, min første finger, min første gang - og første fyr jeg så nøgen på dén måde.

- I den efterfølgende sommerferie havde jeg sex med seks forskellige.

Da jeg startede i 2, g blev jeg kaldt 'luder'

- Da jeg startede i 2. g efter ferien, havde folk hørt, at jeg havde haft sex med en del. I frikvarteret blev jeg for første gang kaldt luder.

- Det var ment som en joke. Men det var ikke sjovt, fortæller kvinden, der klager over, at drenge åbenbart godt må have flere sexpartnere, mens piger ikke må:

- Jeg synes ikke, det er fair.

- Hvis drenge må, hvorfor fanden må piger så ikke?

Hvorfor er det et tabu at piger er sammen med mange?

- Jeg forstår ikke, hvorfor er det skal være et tabu, når piger er sammen med mange.

- Det er et tabu, jeg har levet med - og som jeg gerne vil være med til at bryde, siger kvinden, og udover Leva, der altså mener at diskussionen er kedelig, så er der mange der bakker op:

- Hvor er hun en modig og stærk ung kvinde, der tager fat i nogle vigtige temaer, slutshaming, sex og selvværd.

Dejlig og modig - og hun har ret

- Lad os tale om de emner, hjælpe vores unge med sunde syn på krop, sex og nydelse, skriver Anne C i en kommentar, der har fået 81 likes og Gitte L - der har 101 likes - skriver:

- Hvor er hun en dejlig modig ung kvinde

- Og hun har ret!

En rapport som Ligestillingsministeriet bestilte - og som er udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE viste i juni måned., at selv om piger og drenge i 16-20 års-alderen er stort set lige seksuelt aktive, så er der stor forskel på hvordan folk ser på dem.

Drenge kan således trygt fortælle om deres seksuelle udfoldelser, mens pigerne - hvis de gør det samme - bliver stemplet som ‘billige’ - eller 'slutshamet', som det også hedder.

Ser du ned på piger, der er seksuelt aktive? Nej Ja Ser du ned på drenge, der er seksuelt aktive? Ja Nej Ser du ned på piger, der er seksuelt aktive? 18 % Ja 82 % Nej Ser du ned på drenge, der er seksuelt aktive? 11 % Ja 89 % Nej

