Havde forventet mere af DSB: Bjarne betaler 56.500 for årskort

Bjarne har kørt med DSB frem og tilbage mellem Aarhus og København - og været ramt af sporarbejdet på Ringsted-banen. Og derfor mente han også, at han skulle have nogle penge retur.

- Hej.

- Har set det i skriver om Pendlergaranti.

- Jeg har også en sag med afslag fra DSB Kundeambassadøren.

Betalte for et helt år - men mangler 11 dage

Sådan indleder Bjarne H et brev til nationen! om den måde DSB fortolker deres refunderings-regler på. Og om den skuffelse, han som trofast kunde sidder tilbage med, efter en korrespondance frem og tilbage med DSB.

Bjarne synes nemlig også at han burde være berettiget til at modtage en refundering, da han ligesom mange andre rejsende, har været plaget og generet af sporarbejde på Ringsted-banen. Hans brev fortsætter derfor således:

- Jeg har køb årskort til DSB 1 de seneste 2 år, men mangler åbenbart 11 dage i at opfylde kriterierne for kompensation, da mit årskort udløb 19.9.2019.

- Men DSB tilbyder ikke længere årskortet som produkt, da det er udgået.

- I stedet henvises jeg til at købe et Pendlerkort, som er betydeligt dyrere.

Svar til kunde der betaler 56.500 pr år

- Det har jeg gjort d. 9. oktober, men alligevel afviser Kundeambassadøren kompensation, da kriterierne for kompensation ikke er opfyldt.

- Det er så svaret til en kunde, som de seneste 2 år har købt det suverænt dyreste produkt DSB tilbyder – 56.500 kr. for et årskort til DSB1.

- Jeg pendler mellem Aarhus og København flere gange ugentligt og har oplevet generne ved sporarbejdet som alle andre.

- Jeg har nu - efter udløb af årskortet - købt et månedligt Pendlerkort - også til DSB1. Men det er åbenbart heller ikke 'nok' til kompensation.

DSB skulle skamme sig

- DSB skulle skamme sig!!! Jeg synes det er under al kritik ift. både forbrugerbeskyttelse og almindelig rimelighed, skriver Bjarne, der har sendt det svar, han modtog forleden fra DSBs kundeambassadør.

Jørgen Hyllested fra Enhedslisten har nu bedt transportministeren kigge på den måde DSB fortolker deres refunderingspolitik på, men hvad tror du?