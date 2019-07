Heftig debat om snavset syltetøjsglas: Otto fik fat i skraldemanden

- Han har da ret.

- Når glassene alligevel bliver renset hos firmaet, giver det ingen mening, at man også skal gøre det i husstanden.

Sådan skriver Jan P i en af de 86 kommentarer, der er skrevet på Fyens.dks Facebook-profil om stædige Otto fra Fyn, der nægter at vaske de Nutella-, honning- og syltetøjsglas, han og konen skal smide ud, efter at de har tømt dem.

Havde fat i skraldechaufføren

Og fordi Ottos glas ikke er helt rene, har han flere gange fået en seddel fra skaldemændene, der forklarer hvorfor:

- Jeg har haft fat i chaufføren og spurgt, hvorfor spanden ikke blev tømt.

- Så rodede han lidt rundt i den og fandt et syltetøjsglas og en ting mere, der ikke var ren nok.

Sæt evt glasset i opvaskeren før du smider ud

- Efter lidt snak endte det alligevel med, at han tømte spanden, siger Otto til Fyens.dk, der også har talt med en chef i Assens Forsyning, der anbefaler, at man f.ex. bruger det vand, man alligevel skyller gryder og tallerkener i, og at man - hvis er længe om at fylde sin opvasker - også kan bruge den i stedet for vand fra hanen.

- Er det svært at få rent, er det bedre at smide det til dagrenovation, siger driftschef i Affald og Genbrug i Assens Forsyning, Søren Rasmussen til avisen, og blandt de 86 kommentarer, er der da også enkelte, der bruger vand:

- Hvor svært kan det være - minimalt vandforbrug.

- Fyld glassene med vand, lad dem stå i vasken i 30 min og skyl en gang mere.

Mit affald - mit ansvar

- Skyller brokhovederne heller ikke ud i toilettet hver gang pga det store vandforbrug? Nogen har for lidt at tage sig til, skriver Leo J f,.ex. og Rune N synes også Otto er lige lovlig genstridig:

- Mit affald, mit ansvar...

- Vi har alle ansvaret for vores eget affald og hvis glassene skal skylles, skal de skylles...

- Man kan sgu også blive lige lovlig meget gammel sur mand...., skriver Rune, men hvad gør du - og hvad synes er det rigtige?