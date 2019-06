Heftig debat: Pape aner ikke hvad der sker ude i virkeligheden

- Er bestemt ikke Paludan-fan, men Pape viser endnu engang, at han overhovedet ikke aner, hvad fanden der sker ude i den virkelige verden.

Sådan skriver Allan H i den p.t. mest populære Facebook-kommentar (87 likes), der er skrevet på DR Nyheders Facebook til artiklen 'Analyse: Pape og Riskær tog stik hjem i partilederrunde' om den partilederdebat, DR sendte mandag aften.

Sådan angreb Pape: Paludan fik tørt på

Det er da politiets arbejde

Her fik Stram Kurs-lederen nemlig skældud af justitsministeren, efter at han først fortalte om sit møde med en mand, der var blevet blind efter et overfald (se manden fortælle om overfaldet her) og samtidig undrede sig over, at det var ham, der var blevet tilbageholdt af politiet, da sikkerheden under en demonstration i Vollsmose åbenbart krævede det:



Og Allan er ikke den eneste, der synes, at landets justitsminister ikke burde have skældt ud på Paludan og hans manglende taknemmelighed over for politiets indsats:

- Det er sgu da ikke noget man behøver at være særligt taknemmelig for, det er sgu da deres arbejde.

- Hvad skulle vi ellers med dem, skriver Bo L og Lars T. fortsætter:

- Hvis nu Pape fik styr på de kriminelle, ville det ikke være nødvendigt at bruge alle de betjente til at beskytte Paludan.!..

Og nej, jeg stemmer ikke Stram Kurs

- Og nej, jeg stemmer ikke Stram Kurs, skriver Lars.

Du gør det godt som justitsminister

På Søren Papes egen Facebook-side er der mange, der roser den Konservative partiformand for hans bemærkning:

- Kære Søren, tak for at tage dansk politi i forsvar overfor Rasmus Paludan, - det gjorde du godt.

- Du har fuldstændigt ret i, at man skal tale pænt om og til andre, uanset om man er uenige eller ej.

- Jeg er ikke enig med dig politisk, men har stor respekt for dig som menneske og politiker.

- Og så gør du det godt som justitsminister, skriver Steen Ø i en kommentar, der har fået 158 likes, men hvad tænker du?

