Heftigt: Alle går samme tur

- Det er skønt, vi gerne vil ud, også i den kolde tid.

- Men vi har en tendens til at søge derhen, hvor vi plejer.

- Så farer vi i hvert fald ikke vild, og vi ved, hvad vi får, men der er bare så meget mere.

Vov pelsen

Sådan siger nationalparkchef Birgitte Lamp, Nationalpark Mols Bjerge i en pressemeddelelse om den massive succes hendes park oplever for tiden, hvor rigtig mange mennesker søger ud i naturen på grund af Corona-pandemien.

Ud over alle de mennesker, der går tur, er der også pres på hjemmesiden, nationalparkmolsbjerge.dk. Trafikken er er dobbelt op i forhold til sidste vinter, siger Birgitte Lamp. Privatfoto

- Vi vil gerne slå et slag for, at vi danskere vover pelsen og finder nye steder og oplevelser.

Slip for heftig trafik og P-problemer

- Lad os, i stedet for at den sædvanlige tur, tage på opdagelse et nyt sted, siger nationalparkchefen, og peger på at vi - når vi spreder os - slipper for heftig trafik og parkeringsproblemer. Samtidig med at vi hjælper de mennesker, der bor ved de allermest befærdede steder i natureren.

Naturparken har på nationen! opfordring lavet et kort, der viser, hvor der er prop (det er røde krydser) - og hvor der ikke er (se efter de grønne krydser):