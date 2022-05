Hehe: Gummibåden vandt

- Endelig er et næsten samlet EU klar til at stoppe den massive olieimport fra Rusland, der er Europas største bidrag til Putins overgreb på ukrainerne.

- Det er dybt skuffende, at Viktor Orban lykkes med at friholde den olie, Rusland sender til Europa gennem rørledninger, men efter måneders Greenpeace-protester mod russisk olie, hilser vi aftalen velkommen.

EU stopper olieimport fra Rusland ved udgangen af året

Nej til russisk olie vil fastholde høje benzinpriser

Vi skal bruge mindre

Sådan lyder det i dag fra Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden, om det stop for russiske olie i tankskibe, EU vedtog i går. Et stop Greenpeace har kæmpet for siden midten af marts:





Greenpeace håber nu, EU-landende ikke bare køber deres olie et andet sted, men i stedet finder tiltag, der sænker forbruget. Greenpeace opfordrer derfor euopæiske regeringer til at sætte hastigheden ned på motorvejene, indføre billigere offentlig transport og forbyde korte flyruter.- Nu er det hamrende vigtigt, at de europæiske lande ikke erstatter den russiske olie med olie fra andre tvivlsomme kilder, og blot flytter rundt på den globale oliehandel.

- Hvis forbuddet skal have maksimal effekt på Putins krig og på klimakrisen, så skal der findes øjeblikkelige reduktioner i vores olieforbrug.

- Det vil kræve ændringer i den måde, vi transporterer os på, som forbud mod korte flyruter, lavere hastighed på motorvejene og billigere offentlige transport, siger generalsekretæren, men hvad siger du?