Heldig asylsøger: Vagter skar de stive penisser af

- Vagterne kunne ikke presse flere penge ud af dem, så de startede en 'oprydningsaktion', hvor de ville 'rense fængslet og give et bad'.

- De stillede alle mændene og kvinderne op på rækker - nøgne - og så blev kvinderne sat til at onanere mændene.

Kvinder blev voldtaget med en pind

- De, kvinderne, skulle gøre alt for at mændene fik rejsning, og når de fik rejsning, blev deres penis skåret af.

- Hvis der ikke var erektion, voldtog vagterne kvinden med en pind.

Se også: Læger Uden Grænser: Børn og gravide smides i detentionsceller

Se også: Migrant- og flygtningekvinder gruppevoldtages i Libyen

52 asylsøgere fortæller

Så brutal kan virkeligheden være for de mange mennesker, der søger fra Afrika til Europa ifølge en ny rapport fra Womens Refugee Commission. Organisationen interviewede 73 hjælpearbejdere og 52 flygtninge og migranter i Italien sidste år i oktober - herunder en FN sundhedsmedarbejder, der havde behandlet en 24 årig mand fra Sierra Leone, der havde overlevet uhyrlighederne:

'Jeg bliver den næste'

- Han sagde, at ingen kvinde overlevede det - de voldtog indtil de blødte ihjel.

- De overlevende blev derefter tvunget til at bære ligene ud i ørkenen.

- Han fortalte, at han hele tiden tænkte 'Jeg bliver den næste', fortsætter beretningen, som kan læses på side 20 i rapporten, som også fortæller, at vagterne udsætter migranterne/flygtningene for den grusomme behandling bl.a .fordi, det er blevet sværere at tjene penge på menneskemsmuglingen over Middelhavet på grund af EUs støtte til Libyens kystvagt:

Voldtægtsvideoer bruges til afpresning

- De seksuelle overgreb og pinslerne bliver værre og værre, fordi menneskesmuglerne og militserne nu tjener mindre på overfarterne til Italien, og i stedet griber til stadig mere ekstreme former for tortur for at kompensere for deres faldende indtægter, siger Sarah Chynoweth, leder af Womens Refugee Commissions projekt vedrørende seksuelle overgreb, til den tyske avis Der Spiegel.

Vi er styrtende rige her i Danmark: Flovt vi ikke giver mere til Afrika

Lettere adgang til Europa - og åbne havne

Hun fortæller også, at de brutale mishandlinger ofte bliver filmet, og videoerne brugt til at afpresse ofrenes familier, der skal betale, hvis de vil forhindre, at deres familiemedlemmer bliver udsat for flere overgreb eller slået ihjel.

Womens Refugee Commission har på baggrund af rapporten formuleret en række anbefalinger til EU-landene - herunder især Italien - om at gøre det lettere at søge asyl, familiesammenføring, visa og om at genåbne havnene, så den libyske kystvagt, ikke behøver sende folk retur, når de bliver samlet op på havet.