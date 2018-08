Helt ærligt: Kontanthjælps-modtagere kan ikke forvente at bo i centrum

- Helt ærligt.

- De kan sq da ikke forvente, de kan blive boende i centrum, når de ikke kan arbejde.

- Vi har i forvejen ikke boliger nok. Udbud og efterspørgsel gør jo at priserne stiger.

- Man må bo hvor man har råd eller prioritere sine penge anderledes.

Lidt for meget selvmedlidenhed

Sådan skriver Stefan N i en af de 69 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook om at 4500 offentlig forsørgede danskere i løbet at de seneste tre år er flyttet fra København, Aarhus, Aalborg eller Odense til en billigere bolig i en udkantskommune:

- Jeg syntes, der er ved at være lidt for meget selvmedlidenhed fra dem på offentlig indtægt.

- Kunne man ikke snart prøve at være glad for den hjælp man får i stedet for at ville have mere.

- Er Danmark virkelig blevet så grisk at man ikke kan nøjes, fortsætter Stefan, Janne Z - der har fået 46 likes - er enig:

Flyt efter hvad man har råd til

- Jeg synes det er fornuftigt, at flytte efter hvad man har råd til..

- Selv bor jeg lidt ude på landet, huslejen er dejlig lav og det giver lidt ekstra på kontoen..

- Synes det giver god mening, at de der arbejder kan bo tæt på deres job...Skal jeg ind til byen hopper jeg på bus og tog, skriver Janne, mens Jonas synes opdelingen er rædsom:

- Personligt er det et punkt jeg bliver småkommunistisk omkring.

- Hvis kassedamen og gadefejeren ikke må bo i byen, så burde de heller ikke arbejde derinde.

- Byen burde ikke kræve at have en underklasse der betaler overpris for det privilegie at rejse ind og tømme dens skraldespand.

- Hvorfor skulle den underklasse respektere de riges friværdi og ikke blot overtage nogle af de adresser der er, skriver Jonas.

Kommuner bør tage ansvar for deres borgere

Borgmesteren i Guldborgsund på Lolland, der er et af de områder, der får kontanthjælpstilflyttere, er ikke glad for at København i flere sager ligefrem har hjulpet ved at betale flyttehjælp:

- Det er absolut ikke okay at betale for flytning til andre kommuner, hvis det så betyder, at man blot overlader ansvaret for de borgere til tilflytterkommunen.

- Det må være sådan, at vi som kommuner alle er med til at tage ansvar for at løse samfundets udfordringer og tage ansvar for vores egne borgere, siger John Brædder til DR, der også har talt med overborgmester Frank Jensen, der slet ikke kan se problemet:

- Tværtimod.

- Jeg ville synes, at kommunen kunne kritiseres, hvis man havde afvist at hjælpe mennesker, der siger: Jeg kan få bedre livsbetingelser, jeg kan få flere kvadratmeter, hvis I hjælper mig til at flytte til en anden kommune end København, forklarer han til dr.dk, men hvad siger du?