Helt ærligt: Politiet afbrød Soundbox-fest tre gange

- Amen altså helt ærligt.

- Hvorfor lukke og slukke festen.

- Når mine naboer holder en fest, så er jeg da den allersidste, der klager, selvom jeg skal op før fandens oldemor når at få sko på.

- Lad dog de unge feste.

Træls, men så er det heller ikke værre

Sådan skriver Jeanette H. i en af de mest populære kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om den gruppe unge mennesker, der har fundet ud af at det nye trailcenter ved boldbanerne på Holbergsvej i Kolding, er et helt perfekt feststed - hvis altså bare, der ikke var nogen der klagede.

For forrige weekend kom politiet og konfiskerede en soundbox, og i den netop overståede weekend, var musikken igen så høj, at ordensmagten ifølge Jydskevestkysen blev tilkaldt fire gange. Første gang kom de dog ikke, men det gjorde de næste tre gange, men Jeanette er ikke den eneste, der synes de unge skal have lov til at feste:

- Hvad sker der for at unge mennesker ikke længere må feste fredag/lørdag uden at det bliver anmeldt til politiet??

Soundboxe burde forbydes i villakvarterer

- Jo, jeg synes sku' også det er træls, når der bliver spillet højt musik, men så er det heller ikke værre, skriver Ida F., der har samlet 11 likes, mens Maria L. er på den komplet modsatte side:

- Soundbokse er den rene støjforurening og burde være ulovlige udenfor i villakvarterer og på offentlige steder med beboelse i nærheden.

- Jeg har intet imod at folk holder fest engang imellem, men det virker som om alt hensyn til andre ryger, så snart man har en Soundboks, skriver Maria.

Kan godt forstå de unge

- Alle festivaler er aflyst = folk med soundbox og egen have, lyder en fjerde kommentar fra Jakob H.

- Kan godt forstå de unge ikke orker det bedrag længere, skriver Sonja J, og i går kunne vi fortælle, hvordan folk i Spanien fester løs, efter seks måneders lockdown, men hvad tænker du?