Helt svedt i Esbjerg: Seks sekunder er for lidt

Er der en nedre grænse for, hvor kort tid et lyssignal skal lyse grønt? Det mener nogle bilister, der holder i kø fra Esbjerg Havn og helt oppe i byen.

- Føj et grimt sted.

- Holdt i 2 tætte fletterækker igår, som endte med at jeg til sidst endte med at køre over for rødt...

- Var helt 'svedt' bagefter....

Skal gå godt til

Sådan skriver Jeanette G i en af de kommentarer, der er skrevet på jv.dk om et lyskryds ved Esbjerg Havn, der skaber kø helt oppe i byen.

Ifølge avisen lyser lyssignalet ved Østre Havnevej og Estrupvej nemlig kun grønt i seks sekunder for de trafikanter der kommer fra øst, og Jeanette er derfor ikke den eneste, der er kritisk:

- Og man skal gå godt til, hvis man skal gå over for grønt, skriver Mette B, og Merete Ø - som kører på havnen hver dag - bruger lidt flere ord:

- Der er propper ved flere lyskryds i myldretiden kl 7.30-8.15 og kl 15-16.15.

3-4 biler når over

- At der kun kommer 3-4 biler over ved grønt lys i det omtalte kryds er korrekt.

- Er der så en bil der skal til venstre ned på Estrupvej - ja så kommer der ikke flere biler over.

- Og jo I har modtaget klager, skriver Merete - den signalansvarlige civilingeniør fra havnen siger nemlig til avisen, at der ikke er nogen der har klaget.

Intelligente lys - i år eller næste år

Civilingeniøren siger også, at man sammen med kommunen arbejder på at få intelligente lyskryds, der kan indrette lysskiftene efter trafikken på det givne tidspunkt, så bilisterne får maksimalt grønt lys. De intelligente lys kommer i år eller næste år.