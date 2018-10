Henriette: Da jeg ser bøden kommer jeg i tanke om at jeg jo har fået ny bil

- Mit navn er Henriette R. og jeg skriver til jer, fordi jeg i september fik en p-bøde, som jeg efterfølgende forsøgte at få omstødt uden held.

- Det er denne afvisning og den manglende mulighed for at anke, jeg gerne vil have sat fokus på.

Kommer i tanke om, at jeg har glemt at registrere min nye bil

Sådan indleder Henriette R, der arbejder som tjener på en restaurant, der ligger ved Langebro i København, en mail til Ekstra Bladet om den i hendes øjne helt forkerte p-bøde, hun har fået. Henriette havde nemlig glemt, at hun havde fået ny bil, og kom derfor - som du kan læse - til at betale for den gamle bil;

- Jeg parkerede min bil og køber p-billet over Easypark-appen på min telefon.

- Efter endt arbejdsdag kommer jeg ud til min bil og ser, at jeg har fået en p-bøde.

Og at jeg derfor har betalt for den forkerte bil

- Jeg kommer i tanke om, at jeg har glemt at registrere min nye bil på Easypark-appen, og derfor er det den forkerte bil, som jeg har betalt for på appen.

- Jeg skriver til Københavns Kommune og fortæller dem om situationen og vedhæfter en kvittering for min p-billet fra Easypark. Men de afslår at annullere bøden, da de fastholder, at den er lovligt udskrevet.

- Jeg mener, det er forkert, til trods for, at jeg ikke har registreret den rigtige bil.

Men jeg har jo betalt for tid og p-vagtens løn

- Jeg har betalt for den tid, min bil holdt parkeret på Københavns gader og herunder også p-vagtens arbejdstid formoder jeg.

- Jeg kan, såfremt Københavns Kommune ønsker det, fremvise registreringsattest og vagtbogen, hvor jeg står skrevet ind den pågældende dag.

Så de har da ingen grund til at fastholde bøden

- Dvs. der er ingen rigtig god grund til at fastholde afgiften.

- Jeg har bare ikke mulighed for at anke deres beslutning, da Københavns Kommune er afgørende myndighed, og der ingen ankemulighed er, skriver Henriette, der dog også har hørt, at Folketingets Ombudsmand muligvis kan behandle klagesager om kommunale p-bøder.

Men hvad tænker du?

Skal Henriette betale en bøde fordi hun har fået ny bil og betalt parkering for den gamle? Nej, hun skal da ikke have en bøde Ja, den må hun altså æde selv Ved ikke Skal Henriette prøve at klage til Folketingets Ombudsmand? Ja Nej Ved ikke Skal Henriette betale en bøde fordi hun har fået ny bil og betalt parkering for den gamle? 28 % Nej, hun skal da ikke have en bøde 70 % Ja, den må hun altså æde selv 2 % Ved ikke Skal Henriette prøve at klage til Folketingets Ombudsmand? 30 % Ja 66 % Nej 5 % Ved ikke Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Se også: Ubegavede bilister: Nyt klagenævn for P-bøder må afvise de fleste

1. juli åbnede www.parkeringsklagenaevnet.dk, hvor man kan klage over P-bøder. Men ...

1. Man kan kun klage over p-afgifter, der er udstedt af private selskaber. Dvs at kommunale P-vagter går fri.

2. Man skal have klaget - og fået sin klage afvist af det private selskab - før man kan klage. Det er dog i orden at klage, hvis p-selskabet ikke har svaret på en klage i løbet af tre måneder.

Du kan læse mere på www.parkeringsklagenaevnet.dk - og du kan se de tilmeldte selskaber her.

Hvor mange tror du ender med at få medhold i Parkeringsklagenævnet? En pæn sjat - der er da adskillige tvivlsomme P-bøder Ret så få - P-bøder er som regel OK Rigtig mange - de fleste P-bøder er jo totalt uretfærdige Bør nævnet også behandle klager over bøder udstedt af kommunale P-vagter? Nej Ja Ved ikke Har du nogensinde fået en uretfærdig P-bøde? Nej Ja Har du nogensinde fået en retfærdig P-bøde? Ja Nej Hvor mange tror du ender med at få medhold i Parkeringsklagenævnet? 58 % Ret så få - P-bøder er som regel OK 33 % En pæn sjat - der er da adskillige tvivlsomme P-bøder 9 % Rigtig mange - de fleste P-bøder er jo totalt uretfærdige Bør nævnet også behandle klager over bøder udstedt af kommunale P-vagter? 8 % Nej 89 % Ja 3 % Ved ikke Har du nogensinde fået en uretfærdig P-bøde? 55 % Nej 45 % Ja Har du nogensinde fået en retfærdig P-bøde? 70 % Ja 30 % Nej Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

