Henriettes vandskade: Forsikringen siger jeg selv skal finde håndværkere

Meget beklageligt, skriver selskabet nu om sagen, og forklarer at den ene håndværker har troet at den anden var i gang med en delopgave relateret til skaden, og omvendt.

- Vi anmeldte en vandskade d. 31/7.

- Så fik vi besøg 5 gange. 1 der kom for at finde fejlen, 1 der kom 2 gange for at tage gulvet op i gangen, 1 der kom for at lave det stykke rør, der skulle udskifte.

- Men så sker der ikke mere, og vi ringer og skriver til Top Danmark, som siger, at jeg selv skal ringe rundt for at få det lavet færdigt.

- DET KAN JO IKKE VÆRE RIGTIGT

Ikke set en håndværker i tre uger

Sådan indleder Henriette M et brev til nationen! om den behandling, hun har fået af sit forsikringsselskab efter at uheldet var ude i slutningen af juli.

Henriette har nemlig umanerligt svært ved at få selskabet i tale, og da hendes bolig lige nu ligner en byggeplads, så vil hun gerne have det afsluttet.

Og det svar som nationen! har fået fra Topdanmark, der fik Henriettes brev til gennemlæsning i fredags, kan man da også, at selskabet kunne have gjort det bedre. Det svar kan du nedenfor - Henriettes brev fortsætter således:

Og hvad med affugteren?

- Min forlovede, Leif, ringer også Top Danmark og de lover faktisk at gøre noget ved det, men der sker STADIGVÆK IKKE NOGET.

- Billedet viser vores gang, der ikke har set en håndværker i 3 uger.

- Vi venter også på at få noget af gulvet i stuen op – et stykke på ca 90 cm - og vi venter på en affugter til at få det tørt, skriver Henriette, der faktisk fik noget ud af gå til nationen! Den vagthavende pressemedarbejder skriver nemlig, at kadeafdeling har fortalt mig, at der desværre er sket det, at to forskellige håndværkerfirmaer, som Topdanmark har sat på opgaven, ikke har fået koordineret godt nok på opgaven.'

Den ene troede den anden lavede det - og omvendt

- Det er derfor, at vores kunde oplever at der pludselig ikke sker mere.

- Den ene håndværker har troet at den anden var i gang med en delopgave relateret til skaden, og omvendt. Det er meget beklageligt!

- Skadeafdelingen har fredag taget fat i håndværkerne for at få sat skub i sagen og er ligeledes i gang med at prøve at kontakte kunden for at forklare sammenhængen, oplyser TopDanmark.