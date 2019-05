Henrik rejste med mor og far til Afrika i 1975: Mister 5662 kr pr måned

Henrik er 60 år og stiktosset over størrelsen på den pension han modtager. Og over at han får autosvar når han skriver til politikere

- Jeg er stiktosset på vores politikere, som alle taler om velfærd og lighed i vores samfund, men det er langt fra det der bliver praktiseret.

- Jeg er født på Frederiksberg hospital i 1959, og flyttede til Syd Afrika med mine forældre i 1975, en flytning som jeg ikke havde nogen indflydelse på. I 1993 kom jeg retur til Danmark.

Meget overrasket: Mister 5662 hver måned

Sådan indleder 60-årige Henrik S et brev til nationen! om den i hans øjne helt uretfærdige måde systemet beregner hans pension på - og den ligegyldighed man synes politikerne udviser, når han prøvet at råbe dem op. Henrik håber at brevet - som du gerne må dele via Facebook til andre der er interesserede i pensionsdebatten - ender med at politikerne laver reglerne om. Det fortsætter nemlig således:

- Jeg blev i 2017 tilkendt en førtidspension, og blev meget overrasket over at jeg kun kunne få en brøkpension.

- På det pengemæssige plan mister jeg kr. 5662,- pr. måned, før skat, i forhold til en person der får fuld førtidspension

Har været i landet i mere end 40 år

- Jeg var på intet tidspunkt i mit sagsforløb blevet informeret om dette.

- Jeg har nu i længere tid prøvet at få de ansvarlige til at kigge på én, i mine øjne, meget diskriminerende lovgivning, nemlig den om førtidspension.

- I loven står der at denne kan tilkendes fra man fylder 40 år, hvilket vil sige at man har tilbragt 25 år i landet fra det fyldte 15. år, og det udløser en fuld pension.

- Jeg derimod har tilbragt noget tid i udlandet, og får af den grund kun en brøk førtidspension (28/40).

- Men jeg har jo faktisk været i landet ligeså længe (hvis ikke længere), som en person der bliver tilkendt en pension i en alder af 40 eller 41.

Politikerne lader til at være helt ligeglade

- Jeg har som sagt prøvet at råbe en del politikere op om denne problemstilling, men må desværre konstatere at De lader til at være fuldstændigt ligeglade med det.

- Jeg kontaktede samtlige medlemmer af Beskæftigelsudvalget, samt tre partiledere, og fik hele 8 eller 9 autosvar, et svar der spurgte 'hvad kan vi gøre', og ellers intet.

- Jeg synes at dette er topmålet af arrogance, og på ingen måde værdigt i det der burde være et folkestyre, skriver Henrik, der synes at politikerne burde skamme sig, men hvad synes du?