Henriksen advarer mod Ellemann: Husk hvad der skete i 2007

- Tænk sig, at en mand som på et tidspunkt meldte sig ud af Venstre, fordi de sammen med Dansk Folkeparti førte en for stram udlændingepolitik, nu står til at blive for formand for Venstre.

- Hvad siger det egentlig om Venstre? Jeg synes, at det er afslørende.

Ellemanns støtter forstår ikke situationen

Sådan indleder Martin Henriksen, tidligere medlem af folketinget for DF, et brev til nationen! om formandsvalget i Venstre og den politik han frygter et Venstre, ledet af Ellemann, vil føre.

- Hvis Venstre for alvor vil bevæge sig væk fra Løkkes kulturradikale og multikulturelle dagsorden, så skal der helt andre kræfter til end Jakob Ellemann-Jensen.

- De venstrefolk der bakker op om Ellemann afslører bare en ting, og det er, at de stadigvæk har svært ved at forstå hvor alvorlig situationen er i forhold til kvindeundertrykkelse, kriminelle udlændinge og muslimske parallelsamfund.

- Der er iøvrigt også en grund til, at Jan E Jørgensen helhjertet er med på Ellemann-holdet.

Ekstremt EU-venligt indvandringsparti

- Men hvis eller når den EU-glade Ellemann er valgt som ny formand for Venstre, så vil han med et glimt i øjet og en velrettelagt retorik forsikre alle om, at han skam går ind for en stram udlændingepolitik, naturligvis med plads til alle der kan og vil.

- Men Venstre vil reelt fortsætte med at være et ekstremt EU-venligt parti og et rendyrket indvandringsparti.

- Jeg håber helt oprigtigt, at jeg tager fejl. Men jeg tror det ikke.

- Bemærk, at i de perioder hvor Venstre har gennemført stramninger, så har de primært gjort det pga. taktiske hensyn og fordi de har været under pres fra Dansk Folkeparti. Det har aldrig været hjerteblod for dem...

Taburet-partier ved hvad der virker

- Venstre, og Socialdemokratiet, er taburet-partier. De går efter taburetterne og posterne. Og så gør og siger de det, som kan få dem i mål.

- Og vi ved, at det virker, for det har det gjort et utal af gange. Så derfor bliver de ved. Jeg gætter på at skuespillet fortsætter med uformindsket styrke.

- Der er selvfølgelig også den mulighed, at Venstre på magisk vis bliver til et parti, som indser truslen fra islam og som indser at EU’s magt skal begrænses i forhold til i dag.

- Men det sker næppe, slutter Martin Henriksen, men hvad tænker du?