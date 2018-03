Her bor de psykisk syge danskere: Ekstremt bekymrende udvikling

- Hvad?

Udviklingen bekymrer også ministeren

Sådan skriver Juliet S i en Facebook-kommentar til 2017-udgaven af 'Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil', der netop er udkommet - og som viser, at der er sket en voldsom stigning i andelen af danskere, der har et dårligt mentalt helbred. I 2010 var det 10 procent, i 2013 var det 10,7 procent, men i 2017 har 13.2 et dårligt mentalt helbred.

Det er svar fra ialt 180.000 danskere i alderen 16 år og opefter, der lægger til grund, og Juliet er ikke den eneste, der synes, at det er vildt at 623.000 danskere har det dårligt.

- Udviklingen bekymrer mig ekstremt meget, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby til Politiken, og i datasættet - som du kan se her - kan man se, at det især er folk med psykiske lidelser, der har det dårligt mentalt.

Grundlæggende strukturer skal ændres

- Der ligger mennesker bag hvert eneste af de her tal, fortsætter ministeren, og Politiken, har også talt med, Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening om tallene. Hun er - ikke overraskende - ikke overrasket:

- Vi bliver ved med at producere nye mennesker, der ikke har det godt, og de bliver flere og flere.

- Derfor er det nogle grundlæggende strukturer i samfundet, der skal ændres, siger hun, men hvad siger du?

Hvad kan få danskerne i bedre humør? Og hvorfor er der så mange, der svarer, at de har et dårligt mentalt helbred?

Ingen plads til at drømme

På Facebook mener Recovery Lab, at det handler om tempo og for høje krav fra andre og os selv.

- Vi hører om, hvordan unge bliver tilskyndet til at komme hurtigt igennem uddannelserne og i job, og at der ikke er tid til refleksion og fordybelse - og til sabbatår og dannelsesrejser.

- Det levner ikke plads til drømme, kreativitet og personlig udvikling.

- For mange er jobbet ikke er lige for hånden, eller for nogen spænder sygdom ben at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Hård debattone og menneskesyn

- Når det sker, rammes vi af krav og kontrol fra jobcentre, der kan være med til at forværre vores mentale sundhed.

- Vi ser tilsammen et samfund, hvor der er for mange forventninger og krav til det enkelte menneske - og det smitter af på de krav, vi stiller til os selv og påvirker vores mentale helbred.

- Vi ser også et samfund med en hård debattone og et menneskesyn i medierne blandt især politikere og meningsdannere, der vidner om, at de ikke ser en værdi i mennesker, blot ved at de er til, skriver Recovery Lab, men hvad er dit bud på, at 623.000 danskere - hvis man altså skal tro den nationale sundhedsprofil - har det skidt mentalt?