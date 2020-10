Her går butiksejer i stå: Ingen feriepenge

- Hej

- Jeg er medejer af en butik (ejer 25 procent, det er et aps).

- Jeg er altså ikke direktør med afgørende bestemmelse.

- I den situation er det åbenbart uklart om man i det tilfælde er lønmodtager og dermed har ret til de feriepenge iflg ferieloven.

Revisoren er ikke sikker

Sådan indleder Rene B et brev til nationen! om de 37 milliarder, der foreløbig er sat til udbetaling til danskere, der gerne vil have deres 'indefrosne' penge ind på kontoen. Men Renes problem er, at når han klikker ind for et få sine cirka 40.000 kr, får at vide, at han IKKE er berettiget. Og det forstår han ikke. Hans brev - som LD Fonde, der står for udbetalingen kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Ved henvendelse til hotline på 70114100 der besvarer spørgsmål vedr indefrosne feriepenge, er der ingen der har tid til at svare tlf. Har forsøgt mange gange.

- Vores revisor i firmaet oplyser at man i forhold til den gamle bekendtgørelse (som er EU stridig) har ret til feriepengene.

- Men han oplyser samtidig, at man kan risikere at skulle tilbagebetale dem. Og for at søge skal man erklære at man ikke er ejer.

Og når jeg skriver medejer får jeg ingen penge

- Men det er man jo hvis man ejer 25 %.

- På borger.dk skal man markere ifht ens personlige situation for at bede om pengene udbetalt.

- Men når man sætter flueben i 'Medejer, ejer....osv', så kommer et vindue op med at man ikke er lønmodtager og dermed ikke berettiget til udbetalingen.

- Hvad er jeg, spørger Rene, og i det svar LD Fonde på nationens! opfordring har sendt til Rene, er der ikke meget hjælp at hente:

LD Fonde: Snak med revisoren

- Du beskriver, at du er medejer af et ApS, men ikke er direktør med afgørende bestemmelse.

- I relation til feriepengene og den førtidige udbetaling er det imidlertid vigtigt, at der er tale om, at du er lønmodtager og at du som lønmodtager får feriepenge, der indefryses.

- Din revisor har peget på, at du – hvis du hæver feriepengene – kan risikere at skulle betale dem tilbage igen. Det har din revisor ret i.

- Hvis du ikke får indefrosset feriepenge, fordi det ApS, hvor du arbejder, lønner dig som medejer og ikke indefryser feriepenge til dig, har du selvfølgelig heller ikke mulighed for at få feriepenge udbetalt.

Så slipper du for krav om tilbagebetaling

- Som medejer af ApS’et bør du kunne få opklaret, om der for dig – og eventuelle andre medejere - indberettes og indefryses feriepenge.

- På den måde kan du undgå at hæve penge, du ikke er berettiget til og dermed risikere krav om tilbagebetaling, oplyser LD Fonde, men hvad tænker du?