Her skulle have siddet 100 studerende: Megafedt

- Det er mega fedt.

- Jeg er så glad for, at Københavns Universitet omsider er kommet til fornuft.

- Men det skræmmer mig dog, at man er nødsaget til at indblande medier, før man som studerende bliver hørt af sit universitet i en tid med en global epidemi.

- Og det skræmmer mig, at Københavns Universitet som institution føler sig fri til at tolke statsministerens ord, som de vil.

Glæder mig til at sidde hjemme

Sådan lyder det nu fra den universitets-studerende der i går her på nationen! klagede over, at hen - sammen med flere end 100 andre studerende fra bl.a Institut for Folkesundhedsvidenskab, Sundhed og Informatik, Medicin og Teknologi, Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering - skulle sidde til flere timers skriftlig eksamen på søndag i ét lokale.

Men tænk at de ikke lyttede før

For universitetet har nu ændret den fysiske eksamen til en on-line-udgave, og det sundhedvidenskelige institut fortæller, at de lige nu er ved at gennemgå alle datosatte eksamener, for at se, hvor mange der skal omlægges:

- Jeg er glad for, at jeg nu kan sidde hjemmefra og lave den eksamen jeg skulle have været oppe til med 250+ andre studerende på søndag.

- Når det så er sagt, så er jeg træt af, at gå på et universitet, som ikke lytter til sine studerendes utryghed og prædiker retfærdighed og faglighed i en coronatid, skriver den studerende, og nationen! har bedt universitetet svare på, hvor mange personer, der den kommende tid i alt ikke skal møde fysisk op til eksamen. Og det vil de gerne svare på - det er nemlig alle datosatte eksamener:

Alle eksamener gennemgåes

- Set i lyset af de nye restriktioner, som er trådt i kraft i denne uge, gennemgår Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet lige nu alle de datosatte fysiske eksamener med henblik på en fornyet vurdering af, om der kan findes fagligt forsvarlige alternativer.

- En af resultaterne af denne revurdering er, at den – af Ekstra Bladet – omtalte eksamen er omlagt til digitale afvikling.

- Vi gør os hele tiden umage med at orientere og vejlede de studerende før deres eksamener. Alle studerende får løbende information om status på de enkelte eksamener, ligesom Studievejledningen står klar til at besvare spørgsmål.

- De studerende er orienteret om, at de får besked via deres KUmail, hvis deres eksamener bliver omlagt.

Besked i dag ... eller senest 12. januar

- Skal de til eksamen den 10. til 13. januar, vil de få besked om en omlægning senest den 8. januar. Skal de til eksamen i perioden 14. – 31. januar, får de besked senest den 12. januar.

- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er fortsat af den klare opfattelse, at vi kan afholde fysiske eksamener inden for de gældende retningslinjer – på en tryg og sikker måde.

- Derfor vi der fortsat blive afholdt fysiske eksamener.

- En del af vejledningen forud for eventuelle fysiske eksamener bliver en opdateret version af den video, som Ekstra Bladet har omtalt, lyder det fra prodekan for Uddannelse Hans Henrik Saxild fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, men hvad tænker du?