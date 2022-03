Her slipper Postnord-kunder billigere

- Jeg har i mange år undret mig over logikken i at posten i Sverige og i Danmark har så forskellig politik.

- Det er nu ét firma, men alligevel er der meget interessante forskelle.

- Fx lader det til, at man i Sverige kun betaler 125 SEK for at få sit brev/sin pakke gennem tolden - godt og vel 160 DKK!

- Hvorfor denne forskel?

160 kr i Danmark

Sådan skriver Regitze L. til nationen! om at modtage pakker fra lande udenfor EU via Postnord– og betale gebyr på 160 kr for toldbehandling. Regitze er langt fra den eneste nationen!-læser, der synes Postnords gebyr er alt alt for højt – og hun er heller ikke den eneste, der har undret sig over, at Postnord i Sverige kræver et gebyr, der er en del lavere, fra deres kunder.

Postnord: Det er myndighederne regler

nationen! har derfor bedt Postnord svare på, hvorfor der skal være den her forskel, og det vil Morten Rosengreen, ansvarlig for international post i PostNord Danmark, meget gerne svare på:

- Danmark og Sverige har forskellige processer i håndteringen af fortoldningsopgaven, som bunder i de krav, de svenske og danske toldmyndigheder stiller.

- I Danmark har vi derfor højere udgifter forbundet med toldopgaven, end man har i Sverige.

- De 128 kroner ex moms, er fastsat ud fra de faktiske udgifter vi har i Danmark i forbindelse med opgaven, og er ikke noget vi tjener penge på.

Og en avis koster også mindre i Sverige

- Der er forskellige omkostninger forbundet med at leve og drive virksomhed i Danmark og Sverige.

- Det afspejler sig også, når man står nede i supermarkedet og skal købe dagligvarer eller sin avis, hvor priserne også er forskellige i de to lande.

- I Danmark skal man fx betale 29 kroner for dagens udgave af Ekstrabladet, mens man i Sverige betaler omkring en tredjedel af det – under 10 danske kroner - for en udgave af Expressen. lyder det fra Postnord, men hvad tænker du?