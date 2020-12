Heste-jyde føler sig snydt: De må på Sjælland

- Hej.

- I november blev Jysk mesterskab aflyst i Aalborg.

- Og Danish Derby i Aarhus fik aflyst Christmas Warm Up for pony og for hest.

- Baltic Finale – der skulle have foregået i Aarhus fik også nej fra myndighederne( men nu bliver den afviklet på Sjælland i denne weekend).

Aflyst på stribe

Sådan indleder XX, der ønsker at være anonym, da ridning er en sport, hvor alle kender alle, et brev til nationen! om det helt forkerte, der i hans øjne er foregår lige nu, hvor jyske ridestævner bliver aflyst på stribe – og rytterne så tager til Sjælland for at ride.

XX har set en mail, som politiet har sendt til en stævnearrangør. Den kan du se her:

Det skævvrider for mig

XX klage - som nationen! har bedt en politikreds på Sjælland, hvor der netop i disse dage foregår et ridestævne, om at kommentere - fortsætter nemlig således:

- Og så er der alle de mindre stævner, der også er lukket pga af corona.

- Rideklubber i Ikast, Aarhus, Vejle, Fredericia, Sønderborg bare for at nævne nogen.

- Så lige nu ligger jyderne og kører til Sjælland for at ride stævner og det er her det skævvrider for mig.

Politiet fører tilsyn - alt er OK

- For så er vi da rigtig igang med at flytte virus, skriver XX, og nationen! har spurgt en sjællandsk politikreds, hvor der netop i disse dage foregår et stævne med mange deltagere, om hvorfor de har sagt ja til det. Og det har de faktisk heller ikke, skriver de:

- Politiet hverken kan forhåndsgodkende eller give tilladelse til arrangementer, herunder ridestævner, i relation til covid-19 lovgivningen.

- Politiet har således heller ikke godkendt eller givet tilladelse til det nævnte ridestævne.

- Politiet kan alene ved tilsyn påse, at lovgivningen overholdes.

- I den forbindelse har politiet ført tilsyn med det nævnte stævne, som er blevet vurderet at være afholdt inden for rammerne af lovgivningen.

Hvert enkelt arrangement vurderes konkret

- Reglerne for afholdelse af arrangementer i relation til covid-19 findes i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

- Du kan finde bekendtgørelsen ved at følge dette link

- Der er flere forskellige bestemmelser i bekendtgørelsen, som kan være relevant i forbindelse med afholdelse af arrangementer, og spørgsmålet om, hvor mange man må forsamles, afhænger bl.a. af, hvem deltagerne er (om det f.eks. er børn og unge under 21 år) og om der f.eks. er siddende publikum mv.

- Hvert enkelt arrangement, som politiet fører tilsyn med, vurderes ud fra de konkrete omstændigheder, herunder hvem deltagerne er og karakteren af arrangementet mv., skriver politiet, men hvad tænker du?