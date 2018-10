Heste-Michael raser over 'usynlige' penge: Danske Spil erkender problem

Vi har bedt vores leverandør om ikke at lave vedligehold midt på dagen, skriver Danske Spil, efter at kunder har haft problemer med at se deres penge på spil-kontoen.

- Hej Ekstra Bladet. Jeg er sur – virkelig sur.

- Jeg spiller vel for cirka 1000 kr pr dag. Mest på heste og det er sådan nogle spil, hvor jeg sætter 20 kr på vinderen eller 20 kr – og nogen gange hundrede – på en hest på en bestemt plads.

- Men her i dag, onsdag, har jeg så overført 500 kr til min konto hos Danske Spil, og nu er problemet så, at jeg ikke kan se dem på min konto – og jeg kan ikke spille.

Får bare at vide at der er er bøvl

Sådan lød det i går i nationen!-telefonen, da Michael fra København ringede ind. Michael - som må siges at være superbruger hos spilgiganten - havde oplevet problemet med de 'usynlige penge' før, og nu bad han nationen! om hjælpe til at ruske Danske Spil i ørerne:



- Når man ringer ind, er man nr 40 eller sådan noget i køen, og man får bare at vide, at de har lidt bøvl.

For 117 gang - der kan ikke overføres penge

- Hvad er det for en måde at behandle folk på. Øv, sluttede Michael, der ikke er den eneste, der har haft problemer med at overføre penge til en Danske Spil konto. På Danske Spils Facebook skriver Per C f.ex:

- For 117.gang er der fejl på jeres web, så der ikke kan overføres penge.

- Fejlkode 4000-4012-79805895, hvornår virker det?

Og Christian S klagede således tilbage i september:

- Nu er det efterhånden noget tid siden, I har fået opdateret jeres system.

Få det løst - det er ikke acceptabelt

- Og fortsat oplever vi, at vores indbetalinger ikke registreres med det samme før flere timer senere på jeres mobil side.

- Få løst det problem venligst, det ikke er acceptabelt længere, skrev Christian.

Vi stopper med vedligehold midt på dagen

Tidligere har Danske Spil forklaret at det var noget systemet gjorde ved en fejl, men nu kan presserådgiver Anders Michael Kristensen oplyse, at det var systemleverandørens skyld:

- Vores leverandør kørte et vedligehold af vores system i går eftermiddag, der desværre betød, at folk ikke kunne se deres penge på deres konto i perioden.

- Pengene var på kontoen, og efter opdateringen var overstået, kunne kunderne igen se deres indestående.

Og vi vil orientere næste gang

- Vi har bedt vores leverandør om ikke at lave vedligehold midt på dagen, og fremadrettet vil vi også selv sørge for, at vi orienterer vores kunder, når vi kører vedligehold af vores systemer, så kunderne ikke oplever gener, skriver Danske Spil, men hvad siger du?

Hvor lang tid skal der gå, før en spilkonto registrerer en overførsel? Max et minut Et kvarter/halvtime er ok Et par timer - men så er det også ved at være kritisk En dag synes jeg er OK Ved ikke Hvor lang tid skal der gå, før en spilkonto registrerer en overførsel? 80 % Max et minut 8 % Et kvarter/halvtime er ok 1 % Et par timer - men så er det også ved at være kritisk 7 % En dag synes jeg er OK 4 % Ved ikke

Hivs du kender nogen, der spiller meget - eller måske selv gør, kan du klikke her på ludomanilinjen.dk og tjekke om dit eller din vens spil er ude af kontrol. Du kan også finde gode råd til behandling.

