Hidsig debat om 'møgklud': TV-seere kræver historier om luder-råb

- TV2/Fyn!

- Beklageligt i bruger tid og penge på disse sager, hvis i ikke også bruger tid på de sager med modsat fortegn.

- Lad det ikke blive 'populært' at skrive om!!!! .

Sådan skriver Rikke B i en populær kommentar på TV2Fyns Facebook-profil om den intensive dækning kanalen har givet en tørklædeklædt kvinde, der fik smidt ord som 'naragtig' og 'møgklud' efter sig i en P-kælder forleden.

Tænkte på etnisk danske piger

Og Rikke er ikke den eneste, der synes at TV2Fyn - der adskillige gange har måtte gøre deres Facebook-venner opmærksomme på, at historien i deres øjne hverken handler om tørlæder eller muslim/ikke-muslim, men derimod er et indspark i debatten om, hvilken omgangstone vi ønsker her i landet - burde grave nogle eksempler frem på at unge indvandrere råber efter etniske danskere:

Se også: Hvis man er 10 år og kalder personalet for ludere, så er der noget galt

- Sad også og tænkte på, hvor mange danske piger, der er råbt luder efter af drenge med anden etnisk oprindelse end dansk skriver Ulla T og den mest populære af de 500 kommentarer, der er kommet til videoen er skrevet af Christian Ø:

- Så er det vist heller ikke værre.

Bliver kaldt racister

- For mig lader det til at kvinden er mere forarget over tørklædet end personen der bærer det.

- I Iran forsøger kvinder at smide tørklædet, og bliver dræbt og fængslet af staten for det, mens vi i Danmark åbenbart skal slikke r*v på alle der går med det, for ikke at være 'racister', skriver Christian, mens Camilla D - som understreger, at der absolut ikke er i orden, at overfuse en kvinde pga et tørklæde - tror, at TV2Fyn får svært ved at lave den modsatte historie:

- Skal vi danskere lave en video optagelse, når folk med tørklæde eller deres så kaldte medbrødre behandler os andre sådan der?

- Undskyld men vi vil få trusler og jeg ved ikke hvad!!, skriver Camilla, men hvis du har eksempler på verbale personangreb i det offentlige rum, er du meget velkommen til at kontakte TV2FYn på redaktionen@tv2fyn.dk.

Se også: Luder - hun kan bare dække sig til: Drenge fra 5. gramsede på pige

Du kan se overfusningen her - og så kan du skrive, hvad du mener, der er det største problem - overfusning af kvinder/piger med tørklæde eller luder-tilråb til ikke-muslimske kvinder/piger?

Hibba overfuset for sin 'møgklud': - Du skulle skamme dig!