Hidsig EU-debat: Danmark bliver kaldt 'nærig'

På onsdag kommer EU med forslag til en corona-genopretningspakke. Danmark mener sammen med Sverige, Østrig og Holland at de hårdest ramte lande kan få lån, der skal betales tilbage. De fleste andre vil optage et fælles EU-lån og så dele penge ud.

- EU strammer den godt nok til det yderste.

- Man lefler for de store, mens man tryner de små.

- Jeg har mine tvivl om, hvordan en afstemning i Danmark ville ende ud.

- Tror ikke det ville være et overvældende ja til at blive - langt fra.

Tyskland og Frankrig styrer hele EU

Sådan skriver Kasper H i en populær kommentar på BTs Facebook-profil om de fransk-tyske-planer om at EU-samarbejdet skal låne 500 milliarder euro - 3779 milliarder kroner - som så efterfølgende skal fordeles til de mest kriseramte lande og erhverv.

Gælden skal alle EU-landene - også Danmark - så betale i fællesskab for at vise solidaritet med eksempelvis Italien, der ellers kan ende med en voldsomt forøget statsgæld. Og Kasper er ikke den eneste, der synes, at 'Fælles gæld' er en skidt ide:

- Det kan ikke være rigtig, at Tyskland og Frankrig kan styre hele EU ..

Italien har altid haft gæld

- Så er det ikke en fælles union, som den bryster sig med at være, skriver Merete R i en anden kommentar, der har fået 67 likes, og Preben vil heller ikke være med at hæfte for andre landes gæld:

- Har EU ikke været efter Italien mm ,for at få deres statsgæld bragt ned inden korona krisen?

- Har de gjort nok? Nej åbenbart ikke.

- Og så skal vi andre være med til at betale deres gæld?

- Er det fair? Det mener jeg ikke.

De må stramme livremmen

- De må selv til lommerne der nede og stramme livremmen ind, skriver Preben og Kristian S opfordrer den danske regering til at bruge sin demokratiske magt:

- Jeg håber virkelig, vi nedlægger veto mod den vanvittige idé, skrier Preben, men hvad tænker du?

Kalder Danmark for nærig

Ifølge Politiken er det Danmark, Østrig, Holland og Sverige, der er modstander af fælles gæld, mens især Frankrig, Tyskland og Italien er tilhængere.

Og i weekenden kaldte tyske Norbert Röttgen, der er kristdemokrat og formand for Forbundsdagens udenrigspolitiske udvalg, ligefrem de fire landes forslag om, at hvert EU-land skal hæfte for egen gæld, for en 'provokation':

- Forslaget fra ’De nærige 4’ er en regulær provokation, fordi det ikke løser problemet, men derimod vil forværre det, sagde Norbert Röttgen til avisen Süddeutsche Zeitung, men hvad siger du?