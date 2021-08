Hidsig far: Datter må ikke gå i mavebluse

Hans datter går i syvende klasse i Rødby, og vil gerne gå i mavebluse. Desværre for hende er der et forbud, og det gælder stadig.

- Jeg har en datter i en af de store klasser på Rødby Skole.

- Hun vil gerne gå i mavebluse – det vil de jo i den alder. Og jeg synes det er OK.

- Men Rødby Skole har forbudt dem, det gjorde de allerede i foråret, og vores skoleleder har været i vores lokale avis og fortalt om reglerne.

Screenshot fra Rødby Skoles hjemmeside

Kan ikke være rigtigt

Sådan lyder det mandag formiddag i nationen!-telefonen fra en ophidset far, der gerne vil være anonym af hensyn til sin datter. Faderen har nemlig konstateret, at Rødby Skole er helt ligeglade med den debat om mavebluser og pigers ret til selv at vælge tøj, der har raset den seneste uge, efter en skole i Vejle forbød mavebluser – og siden trak forbuddet tilbage.

Hans henvendelse - som nationen! har bedt skolelederen om at kommentere – fortsætter nemlig således:

En mavebluse demonstration tager vi med

- Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at vores skole bare fortsætter med et forbud, når vi nu kan høre, at den slags ikke er i orden – og måske er ulovligt.

- Og at de kan blive straffet, hvis de deltager i den maveblusedemonstration, der foregår i dag, siger faderen, der bad nationen! om at spørge skolelederen, hvorfor de dog holder fast i forbuddet. Og skolelederen siger, at det handler om demokratisk dannelse:

- Hvis nogle elever vil demonstrere, og gå i mavebluse i en demokratisk aktion, så tager vi det med.

- Men reglerne er som de er indtil de er lavet om.

Møde i morgen aften

- Vi har møde i skolebestyrelsen i morgen aften og der kommer vi til at tage en drøftelse af ordensreglerne, og om det her har givet anledning til at lave dem om.

- Der er jo noget demokratisk dannelse på spil. Både om at lave regler, at overholde regler, og måske om at lave reglerne om igen, siger skolelederen, men hvad siger du