Hidsig Knud-Erik: Jeg må ikke

Han bor 15 kilometer fra Flyvestation Karup, der søndag tiltrak mere end 100.000 gæster til et kæmpe fly-show. Han forstår ikke, at den slags er tilladt

- Fra regeringens side bliver vi pålagt den ene CO2 afgift efter den anden.

- Og overalt bliver vi opfordret til at tænke CO2 ind i snart sagt alt, hvad vi foretager os.

- Det er på sin vis også i orden. Hvis det gjaldt for os alle.

Det engelske flyopvisningshold Red Arrows ved Danish Air Show på Flyvestation Karup, søndag den 19. juni 2022. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Vi er jo til grin

Sådan indleder Knud-Erik G fra Sunds et brev til nationen! om det Air Show det danske forsvar afholdt sidste søndag. Et show, der tiltrak mere end 100.000 gæster.

Sunds ligger 15 kilometer fra Karup, og Knud-Erik kan derfor se flyene fra sin liggestol i haven - ligesom han også kunne se den massive trafik, der var for at komme frem og tilbage. Og han synes det er helt til grin, at han, konen og alle vi andre skal passe på med CO2 hele tiden, mens forsvaret bare kan brænde af.

Hans brev - som nationen! har bedt forsvaret om at kommentere - fortsætter derfor således:

- Jeg er fortørnet over, at der ved Danish Air Show i Karup søndag d. 19. blev brændt brændstof af i en grad, der gør, at vore besparelser de næste måske 10 år er væk.

F-16 fly ved Danish Air Show på Flyvestation Karup, søndag den 19. juni 2022. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Biler og fly fra England

- De 100.000 besøgende, som kommer dertil i bil. Og de mange fly fra bl. Sverige, England, Grækenland, Belgien, Frankrig og Danmark, der ved opvisningen viser hvad de kan.

- Gad vide, hvor meget CO2, de nåede at brænde af i løbet af arrangementet, skriver Knud-Erik, og nationen! har spurgt forsvaret om de ved hvor meget CO2 de fly, der deltager i airshowet udleder – og hvor meget brændstof, der bliver brændt af? Og om de har et bud på, hvor meget CO2 de mange gæster, der kommer i bil udleder på turen frem og tilbage. Forsvaret har sendt dette svar:

Det har vi ikke regnet på

- Vi har ikke en beregning på CO2 mængden som udledes i forbindelse med Danish Air Show.

- Danish Air Show er Forsvarets og Flyvevåbnets mulighed for at vise og forklare den danske befolkning, hvilke opgaver Forsvaret løser for samfundet.

- Flyvevåbnet og Forsvaret har som offentlig myndighed pligt til at vise befolkningen, hvad Forsvaret er for en størrelse, og hvad vi løser af opgaver. Gennem et åbent hus-arrangement som Danish Air Show kan Forsvaret på en folkelig og informativ måde opfylde denne forpligtelse.

Og vi skal lokke folk til

- Forsvaret har nu og i fremtiden et stort rekrutteringsbehov, som Danish Air Show er en vigtig brik i bestræbelserne på at opfylde.

- Danish Air Show har også til formål at opretholde en god relation til Flyvestation Karups nærområde. Det sker ved at åbne portene og invitere befolkningen inden for hegnet for derved at afmystificere en arbejdsplads, som normalt ikke er tilgængelig for alle og enhver, skriver forsvaret, der minder om, at Danish Air Show normalt afholdes på Flyvestation Karup hvert sjette år.