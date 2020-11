Hidsig: Ledere får én uges ferie - vi får chokolade

En beslutning i Slagelse Kommune om at give mellemlederne i hjemmeplejen ferie - og personalet en æske chokolade som tak for coronabøvlet - skaber debat

- Det burde være omvendt, men sådan er magtfordelingen jo.

- Der trænger til en ordentlig gang oprydning i hierarkiet.

Sådan skriver Peer H i en kommentar på sn.dk, der kan fortælle, at Slagelse Kommunes mellemledere i hjemmeplejen og på plejecentrene, kan se frem til en uges ekstra ferie, fordi håndteringen af covid-19-epidemien har været hård og travl. De ansatte på gulvet kan se frem til æske chokolade:

Lederen har en åben linje i døgndrift

- Hos lederen er der en forventning om, at de er til rådighed, både for medarbejdere, borgere og pårørende, som ringer til dem.

- De har en åben linje i døgndrift. Det har medarbejdere ikke.

- De er beskyttet af deres arbejdstid, siger ældrechefen ifølge sn.dk til TV 2, men det er både ansatte og deres fagforening uenige i. Og ser man videre i de kommentarer, der er skrevet på sn.dk, er det frontpersonalet, der har flest fans.

Vi skal og vi får ikke

- Hold kæft noget svineri, skriver Mette H således, og Anne L - der tilsyneladende selv er ansat i ældreplejen, bruger lidt flere ord:

- Der skal gøres mere rent, tilbydes flere bade,

- Vi skal være opmærksom på, hvem vi ses med privat.

- Vi får ikke vikar ind, da vi skal passe på vores beboer.

- Vi skal løbe hurtigere og hurtigere. Bliver opfordrer til at tage ekstra timer, så vi undgår at få vikar ind.

- Vi skal dagligt for os til nye retningslinjer om corona, som kommer på mail.

- Vi skal bruge mere tid på vores beboere, da de savner deres familier.

Og vi skal arbejde om natten og vi fortjener chokolade ...

- Vi skal bruge mere tid på familien, der savner deres ægtefælle, far, mor, moster faster, mormor, morfar, farfar og farmor mm

- Ja, så er der besøg som er planlagt, hvor vi kører beboere frem og tilbage, taler med familier om hvordan det går..

- Nå ja så er der maden, computer, indkøb og så videre.

- Men vi er jo kun os på gulvet. Os der arbejder hver anden weekend, på helligdage, om aften og natten.

- Men vi fortjener chokolade eller, skriver Anne L, mens Rene K - som muligvis kender en mellemleder har skrevet dette forsvar for corona-bonus.beslutningen:

Mellemledere har omstillet sig selv og medarbejderne

- Se, hemmeligheden er, at mellemledere er ansat med jobløn, og derfor ikke får overtidsbetaling.

- Det får de ansatte 'på gulvet'.

- Og nej, mellemledere får ikke en 'fed hyre', som offentlig ansat ...



- Derfor blev den 'almindeligt ansatte' belønnet med betaling for sin overtid, imens mellemledere så fik 1 uges ekstra frihed som kompensation for sin ekstra indsats i forbindelse med covid-19.

- Der er blevet trukket store veksler på alle i coronatiden, men mellemledere har undervejs skullet omstille sig selv, OG deres medarbejdere



Og de er også en slags mennesker

- Hvem af jer, der her bralrer op om uretfærdighed, ville ikke have syntes, at det var i orden at begge grupper blev tilgodeset, hvis vinklingen på artiklen ikke havde været så twistet???



- Selv mellemledere er jo en slags mennesker med familier og fritidsinteresser, skriver Rene, men hvad tænker du?