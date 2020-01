Hidsig mand i supermarkeds-kø: Rejs hjem til Afrika

- Han var blevet smidt direkte ud af vores butik.

- Og ikke fået lov til at komme tilbage.

- Den slags opførsel tolerer vi ikke . hverken mod kunder eller personale.

'Neger' og 'rejs hjem til Afrika'

Sådan skriver M. Granberg i en af de mest populære af de 538 kommentarer, der er skrevet på den svenske avis Aftonbladets Facebook-profil om den mand, der i fredags bad Chantal, der er sort i huden, om at rejse hjem til Afrika.



Ville skamme mig

Hendes betalingskort strejkede nemlig i supermakedet ICA, og det skabte lidt ventetid. Ventetid, der altså blev for meget for en af de andre kunder i køen, der udover at bede Chantal om at rejse til Afrika, og så sagde 'forbandende neger'.

Chantal har sammen med ICA meldt manden til politiet, der lige nu forsøger at finde ham, og ser man videre i læserkommentarerne, så fortjener han også en straf:

Ensom og skræmt

- Det her en sag for den nærmeste opdragelsesanstalt.

- Og jeg ville skamme mig som butikschef, hvis jeg fik at vide, at mit personale ikke havde grebet ind, skriver Martin N i en anden kommentar - Chantalt fortæller nemlig til avisen, at ingen - hverken de andre kunder eller kassedamen - sagde noget i situationen:

- Jeg følte mig ensom og skræmt - selv om jeg var omringet af mennesker, siger hun til avisen, men hvad siger du?