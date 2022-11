Hidsig over 'Afrika-regler'

Mens Europa fyrer op under kulkraftværkerne, så får Afrika vindmøller og solceller. Det provokerer Ugandas præsident, der vil have noget stabil energi, der kan drive fabrikker

- Hvis Afrika øgede elproduktionen ved at bruge de kendte naturgasfund, ville kontinentets andel af den globale CO2-udledning kun stige fra 3 procent til 3,5 procent.

- Men.

Vindmøller virker kun når det blæser

- I stedet er vestlige penge væltet ind til vind- og solprojekter, der modtager klapsalver fra de frelste i de fine korridorer og Europas kancellier – men som efterlader afrikanere uden elektricitet, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner.

Et sæt regler for Europa - et andet for Afrika

Sådan skriver Ugandas præsident Yoweri Kaguta Museveni på sin hjemmeside om forskellen på energi i Afrika og Europa. Og det klima-hykleri han mener vesten er skyld i, når vi skruer op for kul-kraftværkerne i Europa. Men nægter at støtte andet end såkaldt vedvarende energi i Afrika.

Præsidenten hæfter sig især ved, at et stort tysk energiselskab netop har meddelt, at der skal rives et par gamle vindmøller i Keyenberg ned for at give plads til udvinding af kul fra den store Garzweiler-mine:

Energi der kan drive fabrikker - atomkraft?

Danmark har gennem Danida og Eksportkreditfonden været med til vindmølleprojekter i Kenya og Senegal, men står det til Ugandas præsident, så ville et atomkraftværk også være nyttigt:

- Vi ser klima-hysteriske vestlige investeringer i afrikansk energi kanaliseret til vind- og solenergi - i stedet for baseloadproduktion, der kræves for at drive fabrikker eller skabe beskæftigelse.

- Og i årevis har vi fået at vide, at investeringer i fossile brændstoffer i Afrika - for afrikanere - er uacceptabelt.

- Vi vil ikke acceptere én regel for dem og en anden regel for os.

- For hvert vind- eller solcelleanlæg har vi brug for stabile energianlæg, der producerer energi med jordvarme, vand, naturgas - og på sigt også med atomkraft, skriver præsidenten bl.a., men hvad tænker du?