Hidsig på fitness: Nægter at skrive under

Kravet om at borgere nu skal ned på Borgerservice og skrive under på, at de er fritaget for test og coronapas, hidser mange op. Især dem, der vil til fitness

- I sku skamme jer, at hoppe med på det her Corona hysteri og lege Coronapoliti, fy for hel….

- Ved ik' hvorfor I tror I kan tillade jer at kræve at se folks sundhedsoplysninger, det et fu….. overgreb.

Man kan ikke give nul stjerner

Sådan skriver Jannie Q i en af de mange vrede 1-stjernede Trustpilot- anmeldelser træningsmastonten Fitness World har fået de seneste dage pga myndighedernes nye coronaregler.

Man kan fritage sig selv for coronapas, ved at under på denne tro- og love erklæring. Men man skal booke tid hos Borgerservice.

Kædens personale skal nemlig nu bede de medlemmer, der er fritaget for coronapas og coronatest om at vise dokumentation i form af en attest fra kommunen. Men Jannie er så langtfra den eneste, der synes reglerne er for indgribende:

- Har I hørt om grundloven?

I er elendige og fortabte

- Den ene stjerne er givet fordi man ikke kan give nul stjerner, skriver Michael L. således og Mathias er enig:

- I bryder loven!

- GRUNDLOVEN. I er elendige og fortabte! Føj føj føj!!!

- Og så copy-paster i bare et svar til os som er utilfredse. Hold da op i er helt nede. I tager det jo ikke seriøst, skriver Mathias, og enkelte har som Isabella M ladet handling følge ord:

Den ene dag må jeg

- Den ene dag må jeg komme i centeret og blot sige, jeg er fritaget og næste dag skal jeg komme med et stykke papir på, at jeg har ladet mig registrere på Borgerservice!

- Jeg skal ikke i mit eget land vise pas for at komme på offentlige steder og meldte mig ud lige med det samme, skriver hun. Og Fitness World har i dag kl. 13.35 skrevet dette svar ril Isabella - det svar, alle der klager over coronapas-fritagelsesattesten har fået:

Hej Isabella



Tak for din anmeldelse



Vi følger som altid myndighedernes retningslinjer. Det betyder, at reglerne omkring coronapas eller hvem, der er undtaget af særlige hensyn, er gældende ift. myndighedernes retningslinjer. Pr. d. 1. juli skal medlemmer, der er fritaget for test, kunne fremvise dokumentation for dette.



Rigtig god dag



Mvh.

Fitness World