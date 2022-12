Hidsig Tesfaye: Provokerende spørgsmål

- Se nu skal man jo opføre sig pænt.

- Og derfor blev jeg siddende på bagsædet.

- Men.......

Mange slipsedage

Sådan sagde murersvend, ex-integrationsminister, ex-justitsminister og nyudnævnt børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, da han i går tiltrådte sit nye job.

Ministeren var nemlig blevet rigtig irriteret, da en journalist tidligere på dagen havde stillet spørgsmålet: Er du ikke blevet degraderet, Matias? Så irriteret, at han åbenbart havde overvejet at gøre noget mindre 'pænt':

- Det er rigtigt, at jeg har haft mange slipsedage, det sidste stykke tid.

- Og gået til fine og fornemme møder med højesteretspræsidenter, rigsadvokater og rigspolitichefer.

Det spørgsmål fortæller noget

- Men jeg synes også det (degraderings-spørgsmålet red. ) fortæller noget.

- At de mennesker, der passer min datter i en daginstitution i Albertslund, skal tænde for fjernsynet og se, at den minister, der har det politiske ansvar for det, som foregår der.

- Som er så afgørende - det må da være en degradering, fortsatte Tesfaye, men hvad tænker du?