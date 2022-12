Hidsige borgere: Nej tak

Adskillige skatteborgere i Rudersdal synes ikke, at kommunen skal bruge 250.000 kr. på at få malet et portræt af ex-borgmester Jens Ive

- Hej.

- Økonomiudvalget i Rudersdal Kommune har besluttet, at vores tidligere borgmester Jens Ive skal have lavet et portræt til en kvart million.

- Han - Jens Ive - kunne frit vælge hvilken kunstner og valgte én der koster 100.000kr mere, end den kunstner tidligere borgmester Bent Fabrin Fabrin valgte

- Det er fuldstændigt upassende med så meget fråseri i disse tider.

Efter skattestigning: Bruger 250.000 kr. på portræt

Ældre skal selv betale bassintræning

Sådan indleder Jane T. et brev til nationen! om den skattestigning hun som borger i Rudersdal kan se frem til, de penge kommunen nu mener, der skal bruges på et portræt af Jens Ive, der var borgmester i ni år. Og den situation hun mener kommunen – ligesom landets øvrige kommuner – er i.

Annonce:

Jane er langtfra den eneste Rudersdal-borger, der raser, og på Facebook-siden Lokalpolitik i Rudersdal bliver der brugt ord som 'tonedøve', 'borgere i små sko', 'latterlig' og 'tåbeligt' og nationen! har derfor bedt Jens Ive om selv at svare på, hvordan han selv har det med portrættet. Janes brev fortsætter således:

- Vi har f.eks. skoler, der forfalder, lige som der er ikke råd til de ældres basin-genoptræning.

- Han burde takke nej til portrættet og få lavet et foto i stedet for.

Spar 250.000: Vil/kan du lave et portræt?

- Og der er i øvrigt nok heller ikke nogle af os almindelige borgere, der nogensinde kommer til at se det portræt, skriver Jane, og nationen! har spurgt Jens Ive, hvordan han selv har det med at kommunen skal bruge 250.000 kr på et portræt af ham – og om han kan bekræfte, at den valgte kunstner er 100.000 kr dyrere, end den kunstner den tidligere borgmester valgte, men jens Ive har trods mails og telefonopkald valgt ikke at svare.

Der er flere, der mener, at et foto af Jens kunne være godt nok. Og så er der Tina K, der mener, at en gadekunstner i Paris eller Rom kunne male det for 300 euro.

Sådan ser Jens Ive ud ifølge Rudersdal Kommunes hjemmeside, Hvis du ka' male/tegne/producere et gratis portræt, så send gerne en mail. Foto: Rudersdal Kommune

Annonce:

Hvad mener du? Og har du mod på at lave en tegning/maleri af Jens Ive, som du vil forære til Rudersdal Rådhus - så send det her