'Hilsen' fra død mor: 9000 kr hver måned i ni år

Tror du på skæbnen? En 65-årig kvinde fra Varde-egnen gør, efter at hun købte et skrabelod for at mindes død mor

- Min mor var lidt af en spillefugl, og da hun så dør, køber jeg dagen efter et skrabelod.

- Da jeg ser, at der er gevinst på loddet, så er min første tanke, at det er en hilsen fra min mor.

Sådan siger den 65-årige kvinde fra Varde-egnen, der forleden købte et skrabelod for at mindes sin døde mor i en pressemeddelelse fra Danske Spil, som den lokale avis Jydskevestkysten bringer. Skrabeloddet gav 75 kr, som blev vekslet til endnu et skrabelod, et såkaldt Mega Quick skrabelod med gevinst.

En tak for alt det jeg har gjort

Mor og datter havde i cirka 30 år spillet de samme 10 Lotto-rækker. Om de havde vundet melder historien ikke noget om, men nu er der udsigt til i alt 972.000 kr i løbet af de næste ni år. Og datteren mener, at gevinsten er et signal fra graven:

- Jeg er sikker på, at det er en tak for alt det, jeg har gjort for hende, siger den nykårede næsten-millionær, der vil bruge pengene på en sikker bil, rejser og venner, men hvad tænker du?