Historisk: 14.000 kr. mere om måneden

Fængselsbetjente under uddannelse skal have løn - ikke SU. Det har regeringen, Dansk Folkeparti, SF og de konservative besluttet i en 'historisk' og fire milliarder kr. dyr aftale

- Der indføres basisløn til fængselsbetjent- og transportbetjentelever i hele uddannelsesperioden.

Sådan skriver de fire politiske partier bag den flerårsaftale for Kriminalforsorgen, der faldt på plads i går. En aftale der skal hjælpe på den gigantiske mangel på medarbejdere de danske fængsler kæmper med.

10 måneder med 20.000 i stedet for 6300 kr.

Det tager tre år at uddanne sig til fængselsbetjent, og en stor del af tiden er faktisk allerede lønnet med 20.500 kr. om måneden for ansættelse i provinsen og ca. 20.900 kr. om måneden for ansættelse i hovedstaden.

Men de ti måneder af uddannelsen, der foregår på skole, er indtil nu kun blevet honoreret med SU (6300 kr.). Et stort problem, da mange af eleverne har etableret sig med f.eks. bolig og familie.

Dobbelt-straf når man tæsker betjente

- Det her er et rigtigt godt fundament for at bringe Kriminalforsorgen på fode igen.

- Fængselsforbundet vil gerne kvittere til aftaleparterne. Det er positivt, at de med denne aftale tager ansvar for den situation, som Kriminalforsorgen står i, siger Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen om aftalen, der også betyder at indsatte, der ikke kan opføre sig ordentligt, skal straffes endnu hårdere end i dag:

- Straffen for vold mod fængselsbetjente forhøjes til det dobbelte.

Mere konsekvens

- Og indsatte, der bryder de fælles spilleregler omfattes bl.a. af en 'konsekvens-ordning', hvor hver tredje forseelse udløser en yderligere mærkbar og markant reaktion, ligesom der indføres nye typer disciplinærstraffe, står der i aftalen.

For bare to måneder siden fortalte en nu tidligere fængselsbetjent her på nationen! om sin karriere inden for fængslets mure. Det brev fik denne overskrift:

Tæsket og fyret: Lønnen var også lort