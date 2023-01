Historisk: Slut efter 43 år

I 1980 stemte svenskerne for at udfase atomkraft. I går lancerede den nye borgerlige statsminister så en ambitiøs plan for mere atomkraft

- Folk er vel ved at vågne op, i takt med at elregningerne triller ind

Sådan skriver Johan T. i en af de 638 kommentarer, der er skrevet på Aftonbladets Facebook-profil om en frisk meningsmåling, der viser, at det svenske Miljøparti - som havde et skidt valg i september - nu er gået endnu mere tilbage. Og at den borgerlige regering går frem.

Sku' ikke have lukket for atomkraftreaktorer

En af grundene til, at den borgerlige blok vandt valget, var deres atomkraft-politik. Igen og igen anklagede de den siddende socialdemokratiske regering for at være skyld i elkrisen, fordi den har været med til at lukke adskillige atomreaktorer de seneste år.

Det er ikke Putins skyld

Og i går lagde statsminister Ulf Kristersson så endegyldigt den 42 år gamle svenske atomkraft-plan om at nedlægge alle værker i graven:

Nu ændrer vi loven

- Nu ændrer vi lovgivningen, og det vil gøre det muligt at bygge flere reaktorer på flere steder, end det er muligt i dag, sagde Kristersson nemlig på et pressemøde onsdag.

Det er hensigten, at den nye lovgivning om atomkraftværker skal træde i kraft fra marts 2024, og målet er at øge elproduktionen og gøre Sverige mere uafhængig af energi udefra.

Grøn minister i kovending: Mere a-kraft

I Belgien er der også sket et skift i atomkraftpolitikken. Landets klima og energiminister, der er fra partiet de Grønne, der har været voldsomme modstandere af a-kraft, fortalte forleden, at man aflyser nedlukningen af to reaktorer, så de kan lave el helt frem til 2035.

I dag, torsdag 12. januar kl. 12.33, kan man på energinet.dk se, at Sverige eksporterer el til Danmark. Og at vi kun kan producere cirka tre fjerdedel af den el, vi bruger selv, men hvad siger du?

