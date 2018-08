Hizb ut-Tahrir går ind i svensk valgkamp: Vil genindføre kalifatet

Det er forbudt at deltage i et parlamentsvalg, eftersom du giver din stemme til en person, der repræsenterer kufr (det ugudelige), står på en løbeseddel, som har skabt stor debat i den svenske valgkamp.

- Det er vigtigt for muslimer såvel som ikke-muslimer at stemme.

- Bor man i Sverige er man del af samfundet, uanset om man vil eller ej, og det det dur ikke at man gerne vil spise svenskernes mad og bo under deres tag, men ikke bygge samfundet op.

- Jeg er selv kurder og muslim og jeg opfordrer alle til at stemme - gør Sverige til et bedre land.

Du giver din stemme til 'det ugudelige'

Sådan skriver Heja L i en kommentar på Aftonbladets Facebook-profil til afsløringen af de medlemmer af den svenske afdeling af Hizb ut-Tahrir deler løbesedler med teksten 'Vesterlandsk politik - nej tak'' ud i områder med mange indvandrere.

Avisen har talt med flere Hizb ut-Tahrir talsmænd, der bekræfter at de arbejder for at genindføre kalifatet og ''bevare muslimernas identitet og beskytte muslimer imod sammensmeltning med vestlige og ikke-islamiske værdier'.

- De her islamister står i vejen for integrationen og demokratiets naturlige udvikling.

Må fortælle hvad der forventes af svenske medborgere

- Man må venligt, men bestemt fortælle de involverede parter, hvad der forventes af svenske medborgere, skriver Tommy K, mens Adnan - som selv er muslim - advarer mod at generalisere:

- Kast nu ikke mudder på alle muslimer, så er i rare - bare fordi en eller anden gruppe siger sådan,

- Jeg er muslim og vi muslimer respekterer alle religioner og alle mennesker på denne planet, skriver Adnan, men hvad tænker du?

Er det OK at opfordre folk til at lade være med at stemme?