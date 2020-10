Hizb-ut Tahrir kylet væk fra gymnasium: Advarede mod hor

Hizb-ut Tahrir Danmark vil sende et budskab til Mattias Tesfaye, som de kalder ’landets uanstændige assimilationsminister’. De mener ikke, at 'hor, skamløshed og utugt' kan være legitime handlinger i islam

- I dag kom der nogle unge mennesker (som ikke går på gymnasiet) og delte materialer fra Hizb-ut Tahrir ud.

- Lige foran Ørestad Gymnasium.

- Der var en tydelig opbakning fra nogle gymnasieelever, og det hele virkede til at være organiseret med Hizb-ut Tahrir.

Uanstændig assimilationsminister

Sådan indleder X (nationen! kender elevens rigtige navn, men vedkommende ønske at være anonym, da vedkommende frygter mobning) et brev til nationen! om at gå i skole og pludselig blive bedt om at tage imod oplysningsmateriale om islam, profeten Muhammad og samtidig forholde sig til fordomme og fakta om samme.

Hizb-Ut-Tahrir: Integrationsministeren vil pådutte muslimerne vestens amoralske chikane- og utugtskultur I Allahs navn, Den Nådige, Den Barmhjertige Den sindelagskontrol, som danske regeringer har udøvet mod muslimerne de seneste år, under påskuddet om bekæmpelsen af ”social kontrol”, er nået uanede højder og ud i det vulgære. Lørdag den 3. oktober skrev integrationsminister, Mattias Tesfaye, på sin Facebook-væg: ”I går havde kirkeministeren og jeg indkaldt repræsentanter/imamer fra store islamiske organisationer til et møde. Jeg spurgte dem meget direkte om de ville sige højt og tydeligt i offentligheden, at muslimske kvinder selvfølgelig har ret til sex før ægteskab ligesom alle andre kvinder.” I direkte vendinger afkræver integrationsministeren, at muslimerne skal gøre hor, skamløshed og utugt til islamisk legitime handlinger. Derfor ønsker vi, i Hizb ut Tahrir Danmark, at sende følgende budskab til landets uanstændige assimilationsminister: Islam retleder mennesket, mand og kvinde, til at leve et harmonisk og anstændigt liv. Kyskhed og ærbarhed er noble karakterer, som både den muslimske mand og kvinde skal iklæde sig, uden nogen som helst forskel mellem dem i denne henseende. Islam forankrer sande værdier som blufærdighed, anstændighed, dydighed og en enorm respekt for kvinden. Det samme kan ikke siges om den kultur, integrationsministerens repræsenterer og ønsker at tvinge ned i halsen på muslimer. I de seneste dage er det væltet ud af Christiansborg med vidnesbyrd om sexchikane, krænkelser og nedværdigende behandling af kvinder. Danmarks lovgivende forsamling er tydeligvis præget af en rådden overgrebskultur. Regeringens løgnagtige og manipulerende kampagne mod Sharia tilsigter at fjerne fokus fra denne kvindeundertrykkende kultur, der præger hovedsædet for dansk politik. Det er dokumenteret, at krænkelse af kvinder i øvrigt præger alle samfundslag og kredse i det danske samfund, inklusiv den danske mediebranche. Det er en naturlig konsekvens af det primitive kvindesyn, der karakteriserer den liberale europæiske kultur. Det samme gør utroskab, utugt og opløste familier. Fænomener, der ikke ligefrem forekommer tiltalende for muslimer, hvorfor vi nægter at opgive vores identitet og lade os assimilere i den danske kultur. Vi, i Hizb ut Tahrir Danmark, tager afstand fra dette nedværdigende kvindesyn og denne overgrebskultur. Vi tager ligeledes skarp afstand fra integrationsministerens ønske om, at muslimerne ændrer deres identiet, livsstil, kultur og leveregler for at tilfredsstille hans og regeringens abnorme ønsker. Hvis den danske integrationsminister er indbildsk nok til at tro, at han kan få muslimerne til at give afkald på deres islamiske værdier, så er der kun ét at sige: Det kommer ikke til at ske! Derimod forventer vi, at antallet af danskere, der forlader den vestlige livsstil og vælger den islamiske fortsat vil stige stødt. Hizb ut Tahrir Danmark

I materialet kalder Hizb-ut Tahrir integrationsminister MattiasTesfaye for en 'uanstændig assimilationsminister', fordi han nærmest opfordrer muslimer til hor, skamløshed og utugt.

Enorm respekt for kvinden i islam

De slår også fast, at 'islam retleder mennesket, mand og kvinde til at leve et harmonisk og anstændigt liv, og at’ islam forankrer sande værdier som blufærdighed, anstændighed, dydighed og en enorm respekt for kvinden.'

Imamerne og mødommen: Et stort skridt

Det var ikke rart

Men det er X ikke enig i, og hun skriver, for at andre gymnasier bliver opmærksomme på, at der kan komme besøg fra Hizb-ut Tahrir. Og fordi hun gerne vil sige tak til ledelsen på gymnasiet for den måde, de håndterede situationen på. Brevet – som Ørestads rektor kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Det var ikke rart, men en fra personalet smed Hizb-ut Tahrir ud. Tak.

- Men bagefter fortsatte nogle af eleverne på Ørestad Gymnasium bare med at dele materialerne ud.

- Og tale politik med os andre, skriver X.

Rektor skriver til nationen!, at det var ganske uproblematisk at bede Hizb-ut Tahrir om at forlade stedet.

Pedellen viste personerne væk med det samme

- Jeg sad i møde, da vores pedel gjorde opmærksom på, at der blev uddelt materiale foran vores hovedindgang.

- Vi blev hurtigt enige om, at personerne skulle vises væk, da man ikke må uddele religiøst materiale på vores område.

- Så pedellen viste personerne væk med det samme, hvilket forgik uproblematisk.

- I vores studiereglement skriver vi, at Ørestad Gymnasium er et sekulært sted, dvs. fri for nogen form for religionsudøvelse. Gymnasiet et læringsrum, og derfor har skolen ikke bederum eller lign.

Hvis elever deler religiøst materiale ud bliver det stoppet

- Beslutningen har intet at gøre med specifikke religioner, men alle typer religioner, som skolen vælger ikke at lægge lokaler eller til. Skolen blander sig selvfølgelig ikke i, hvis man dyrker sin religion privat.

- Jeg er ikke bekendt med, at vores elever deler religiøst materiale ud – hvis det sker, så bliver det stoppet med det samme, skriver rektor Mads Skrubbeltang til nationen!.

Nationen! har skrevet til Hizb-ut Tahrir for at høre om de planlægger flere gymnasiebesøg eller andre arrangementer. De er ikke vendt retur endnu.