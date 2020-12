Hizb ut-Tahrir vs. Paludan: Gymnasieelever raser

En gruppe elever på Ørestad Gymnasium forstår ikke, at skoleledelsen bad Hizb ut-Tahrir om at gå - mens de ikke skred ind over for Paludan

- Rasmus Paludan har stået foran Ørestad Gymnasium - uden at blive smidt ud - i går kl. 11.50.

- Han svinede elever til. Mens han stod på skolens areal.

- Han havde politibeskyttelse med og nægtede at flytte sig fra stedet.

Talte grimt om elevernes mødre

- Han kaldte de unge gymnasieelever for hunde og talte grimt om deres mødre - og gik specifikt efter drenge med anden etnisk baggrund.

- Han stod ved indgangen, hvor gymnasieeleverne var på vej til time. Derfor var der mange, som ikke kunne komme ind, da han spærrede vejen for de andre.

- Han var der sikkert for at demonstrere mod projektet Stillerum på Ørestad Gymnasium.

Enormt hyklerisk

Sådan lyder de første sætninger i et brev til nationen! fra en gruppe elever på Ørestad Gymnasium, der gerne vil have et rum, hvor de kan holde stille-pauser.

Rektor HAR sagt nej: Elev bliver ved

Gymnasielev: Velformulerede muslimer er 'irriterende'

Det er ikke det første brev, nationen! har modtaget i dette efterår fra gymnasiet. Det kom nemlig i begyndelsen af oktober måned fra en elev, der ville fortælle om et besøg fra Hizb-ut-tahrir – og dette brev handler på en måde også om Hizb ut-Tahrir, da gruppen bag stillerummet synes, der bliver gjort forskel.

For mens pedellen smed Hizb ut væk fra skolens område, fik Paludan, som eleverne oplevede det, lov til at afholde sin tale. Deres brev – som skolens rektor kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

Paludan er gået galt

- Rasmus Paludan er ikke hævet over reglerne, og derfor skal han blive smidt ud.

- Han kom alene og stod der i 10 minutter.

- Hvis tanken er at få stoppet projektet (om et få et stillerum, red.) eller indskrænke gruppens ret til at ytre sig, så er han gået galt.

- Han er sikkert kommet på grund af artiklerne om stillerum.

Ytringsfrihed skal gælde alle

- Men pedellen var ikke til stede, og dette finder vi enormt hyklerisk, og derfor har vi valgt at kontakte dig.

- Ytringsfriheden gælder måske kun for Rasmus Paludan, men ikke Hizb ut Tahrir, skriver eleverne, og nationen! har spurgt rektor, hvorfor Paludan må stå foran gymnasiet, mens Hizb ut-Tahrir ikke måtte. Og rektor mener ikke, at eleverne har forstået situationen korrekt:

Rektor: Paludan gik selv

- Der var ingen grund til at sende ham væk.

- Så snart vi i ledelsen fik at vide, at han var der, gik vi ud til ham.

- Han kommer uanmeldt, så det er svært at vide, hvornår man kan tale med ham.

- Hverken Hizb ut-Tahrir eller Paludan blev kylet væk fra gymnasiet.

- Paludan gik selv og Hizb ut-Tahrir gik væk i god ro og orden, da vi fortalte dem, at man ikke må dele religiøst materiale ud på vores matrikel, skriver rektor Mads Skrubbeltrang, men hvad tænker du?