Hjælp mig: Skal bare ligge alene og dø

Kirsten på 74 år bor i Roskilde, og hendes søster Bitten på 91 år bor i Ølby ved Køge. Bitten er ved at dø og er bange for at ligge derhjemme alene, men Kirsten har prøvet alt og alle. Så nu prøver hun nationen!

- Min søster Bitten fik rosen på benene og startede op med antibiotika den 28.02.20.

- Jeg var med hende på Køge sygehus Akutafdeling først i marts måned, da hendes ben var meget mørkeblå.

Indlagt i paradis

- Kort tid efter blev hun indlagt, og hun sagde at det var som at komme i paradis.

- Her fik hun god mad, blev vasket og hjulpet på toilettet, men det var en stakket frist, for efter 2-3 dage blev hun sendt hjem igen. Nu skulle hun så have lidt ekstra hjælp.

Sådan indleder Kirsten på 74 år og bor i Roskilde et brev til nationen! om sin syge søster Bitten, der er 91 år og bor i Ølby ved Køge.

Bitten er ved at dø og er bange for at ligge derhjemme alene, men Kirsten - som selv besøger hende så meget som muligt - har prøvet alt og alle, for at få hende væk hjemmefra - forgæves. Så nu prøver hun nationen!



Kirsten er nemlig så desperat over, at hendes søster bare ligger og skriger om hjælp alene, og hun håber, at der sidder nogen der kan give hende et godt til, hvad hun skal gøre, og hvem hun kan ringe til. Hendes brev fortsætter således:

To småkager på én dag

- Jeg taler med hende hver dag og en dag havde hun spist 2 småkager, en anden dag en halv hård avokado.

- Indimellem virker hun meget forvirret og dement, hvilket hun ikke har været tidligere, måske pga.manglende væske.

- I tirsdags tog jeg til Ølby, og Bitten var blevet en streg i luften.

- Hun indtager ikke føde, drikker lidt, men var helt normal at tale med, klar i hovedet og glad for at se mig.

- Jeg tænkte det her går ikke, hun skal indlægges og jeg ringede til lægevagten.

- Det endte med at der kom en sygeplejerske som gav Bitten beroligende medicin - hun ville så også komme forbi senere på aftenen.

- Jeg blev hos Bitten til kl. 21,30.

Lægen vil ikke indlægge Bitten

- Onsdag ringede jeg så til Bittens læge, og bad om at Bitten blev indlagt - det er det Bitten vil nu.

- Men lægen kunne ikke indlægge hende, selv om jeg fik at vide, at hun er døende og har mavesår.

- Herefter tog jeg kontakt til Røde Kors i Ølby, som har vågekoner til døende, der er alene, men pga. coronavirus var det ikke muligt.

- I dette her forløb har jeg også haft kontakt til Køge kommune for ca. 1 måned siden, da min søster ønskede at komme på plejehjem - allerhelst til Roskilde hvor min mand er på et plejecenter.

- Men der er ikke noget sket noget og så kan det forresten heller ikke lade sig gøre her i disse coronatider. Jeg har ikke måtte se min mand i 6 uger nu.

- Bitten og jeg har talt om, at der bedste ville være, hvis hun kom til Roskilde på det samme plejecenter som mind man, for så kunne jeg passe dem begge 2.

Er bange for at dø og råber 'hjælp mig'

- Bitten er min søster og selvom hun har børn, som ikke vil se hende, så er jeg den nærmeste og eneste, der kan være hos hende,

- Men jeg kan ikke være der hele tiden, så nu kan hun kun ligge og være bange og råbe 'hjælp mig', hvilket hun gør hele tiden.... 'hjælp mig'.

- Jeg har lovet at komme til Bitten igen i morgen, det er et stort pres og meget hårdt at være vidne til uden at kunne gøre noget godt for hende eller hjælpe hende.

- Bitten har været en kraftig pige, men nu er hun intet.

- Lige nu ligger Bitten nok i sin seng og hvis medicinen ikke virker mere, så er hun alene og rigtig bange, skriver Kirsten, der gerne vil have et godt råd fra andre, der måske har været i samme situation, med en pårørende, der lå for døden alene og råbte om hjælp.

Skriv dit råd i kommentarfeltet - eller skriv direkte til harder@eb.dk. Så får Kirsten besked med det samme.