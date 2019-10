Hjælp: Svigermor deler sine penge ud til naboerne

Den ældre kvinde er blevet mere og mere dement, og folk omkring hende mener, at hun skal på plejehjem. Men kommunen er ikke til meget hjælp, lyder det i et nødråb fra svigerdatteren.

- Jeg står med en dement svigermor.

- Hun er diagnostiseret frontaltemporal demens med adfærdsforstyrrelse, og hendes læge, underbo og naboer og vi f5ra familien har ringet til kommunen og gjort opmærksom på svigermors adfærd.

- Hun lukker f.eks. Jehovas vidner ind, hun giver penge til indsamlere, hun deler penge ud til naboer, køber smykker hos en guldsmed og bruger op til 2000kr om måneden som ingen ved hvad går til.

Møder med visitator bliver aflyst

Sådan indleder Bonnie L et brev til Ekstra Bladet om den i hendes øjne helt urimelige behandling Helsingør kommune udsætter hendes svigermor for. For selv om alle, der er tæt på svigermoderen, har gjort kommunen opmærksom på, at hun ikke kan klare sig alene i sin lejlighed længere, så sker der ikke noget. Bonnies brev - som kommunen kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

- For ti måneder siden blev svigermor visiteret til hjemmepleje, men det er gået i hårknude, for svigermor afviser hjemmehjælpen, når de banker på døren.

- Vi har flere bedt visitator om et møde, men det bliver afvist eller aflyst.

- Alt dette er ledelsen i Helsingør kommune gjort opmærksom på, men ingen svarer.

Lægger besked på telefonsvarer - men ingen ringer retur

- Jeg som pårørende møder kun telefonsvarere, og ingen ringer retur.

- Jeg vil bare det bedste for min svigermor, og jeg er ligeglad med hvilket plejehjem, det ender med.

- Svigermor kan ikke være i eget hjem længere, skriver Bonnie, der havde håbet på at hendes brev kunne trænge igennem Helsingør kommunes visiteringsmur. Men i svar kommunen har sendt til nationen!, er der ikke meget hjælpe at hente:

Kommunen: Vi er i løbende dialog

- Vi har siden januar været i løbende dialog med familien, og vi er i øjeblikket i gang med en udredning af borgerens samlede situation, og vi tilbyder allerede en del hjælp i eget hjem.

- Vi kan ikke udtale os mere specifik om den konkrete sag, men generelt kan man sige, at hvis en person skal visiteres til en plejehjemsplads, så kræver det at vedkommende selv – og ikke kun de pårørende – har et ønske om at komme på plejehjem.

Vi kan ikke tvinge en person på plejehjem

- Så længe en person ikke er umyndiggjort, er det ikke lovligt for en kommune at tvinge en person på plejehjem, skriver leder af Forebyggelse og Visitation i Helsingør Kommune, Lene Bergstein.

Bonnies kommentar til det brev, at der er søgt personligt økonomisk værgemål, og at det er det de er blevet vejledt om - fordi svigermoren 'ikke er i nærheden af at opfylde kravene til umyndiggørelse', men hvad siger du?