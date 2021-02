Hjælpepakker: 3700 kr. til jyden - sjællænderen får 6100 kr.

- Coronakrisen har ramt økonomien skævt.

- Der er nogle brancher, der er meget hårdt ramt, mens andre stort set ikke er ramt eller ligefrem har vundet på krisen.

- Der er en overrepræsentation af de virksomheder, der er hårdt ramt, som ligger i hovedstadsområdet.

Sådan sagde Michael Svarer, professor i Økonomi ved Aarhus Universitet forleden til Dr Nyheder, der kunne fortælle, at hele 43 procent af virksomhederne i hovedstadskommunerne København og Frederiksberg Kommune har fået hjælp fra staten til at klare sig gennem coronakrisen. Mens kun hver femte virksomhed i nogle jyske kommuner har fået hjælp.

nationen! har bedt om få sat kroner og øre på de procentsatser, og Erhvervsministeriets seneste tal - opgjort 25. januar - viser, at Region Sjælland og Region Hovedstaden, der tilsammen har 2,6 millioner indbyggere, har fået 15,9 milliarder i coronastøtte, mens de tre øvrige regioner, der har 3,1 millioner indbyggere, har fået 11,3 milliarder.

Det giver i runde tal 6100 kr. pr. sjællænder og 3700 kr. pr. jyde/fynbo.

Data er fra ordningerne for selvstændige, lønkompensation, faste omkostninger og arrangement opgjort 25 januar 2021 kl. 03:00. Udbetalingen følger CVR-nummerets placering. Kilde: Erhvervsministeriet

På DR Nyheders Facebook-profil har corona-støtten og de regionale forskelle fået 42 danskere til tasterne. Lars J. har f.eks. fået ni likes for denne:

- Alt er åbenbart hårdere for københavnere.

- De har nok ikke lært at klare sig selv som dem vest for dem, skriver Lars, mens Tinna N. peger på, at der er forskel på arbejdspladser i de forskellige regioner:

- De (København) har mange flere caféer, hoteller, restauranter og andre oplevelses-steder, som er dem, der er ramt hårdest i denne tid ...

- Syntes godt vi kan have ondt af hinanden i stedet for at pege fingre ...

- Vi vil jo gerne have disse oplevelsessteder igen, når vi må mødes efter corona, skriver Tinna.

Industrien mangler arbejdskraft

DR Nyheder kan også fortælle, at der faktisk er så meget gang i nogle af industrivirksomhederne, som der ifølge licenskanalen især ligger mange af i Jylland, at 12 procent siger de mangler arbejdskraft, men hvad tænker du?