Hjalp ikke: Kommune spildte 877.000 kr. i Caribien

- Send ham ud at fiske, hvor han lærer at arbejde og tjene sin egen hyre.

- Det er der ingen, der ta'r skade af.

- Og det er ganske gratis.

Fem millioner for fire anbringelser på tre år

Sådan skriver Jan N. i en af de +400 kommentarer, der er skrevet på Tv Nyhedernes Facebook-profil om programmet 'Nødråb fra børnehjemmet', der blev sendt i går. Programmet viser nemlig, hvordan systemet på tre år har brugt mere end fem millioner kr. - heraf næsten 900.000 på et ophold i Caribien - på at hjælpe en i dag 18-årig ung mand på ret vej. En ung mand, der selv mener, at pengene er totalt spildt.

De gjorde det 1000 gange værre

- Hvis de havde et håb om, at jeg skulle væk fra det miljø, som jeg kom fra, så har de gjort det værre.

- 1000 gange værre, siger han i programmet, og på TV 2's Facebook-side kan Riza A. kun nikke bekræftende:

- Opholdsstederne er ligesom jobcentrene. De er meget dyre og har en meget lille succesrate med de børn og unge med sociale problemer.

- Medarbejderne er generelt i disse opholdssteder inkompetente, og er der kun for at få deres løn.

Hyggeture og luksusrejser for at komme ud af kriminalitet

- Lederne er ideløse og bruger milliarder af skattekroner på at sende børn og unge på alle mulige hyggeture og luksusrejser næsten ugentligt.

- De håber, at det vil hjælpe de unge med at komme ud af kriminalitet.

- Det er simpelthen alt for dyr og useriøs en metode, som de danske kommuner har benyttet sig af i flere år - uden at det har haft nogen som helst positiv effekt med at få løst de de massive udfordringer og sociale problemer, de unge har med kriminalitet, misbrug m.m.

- Politikerne må komme på banen og få løst det her kæmpe problem, som desværre har eksisteret i alt for mange år, skriver Riza A.

Tænk hvis familien havde fået hjælp for fem mio.

Søren C. - der har samlet 35 likes sammen - synes også, politikerne skal se programmet, især fordi den nuværende regering gerne vil anbringe og tvangsadoptere flere børn:

- Regeringen vil gerne fjerne mange flere børn fra deres forældre.

- Det synes jeg er en usædvanligt dårlig idé.

- Tænk, hvor meget man kunne have hjulpet den her knægt og hans familie for de 5 mio., der i stedet er brugt på at ødelægge ham, skriver Søren, men hvad siger du?