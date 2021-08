Hjemløs vil have samme hjælp som en flygtning

Der er snart kommunalvalg, og Tim synes der skal fokus på de hjemløses situation. Derfor har han lavet et telt af en presenning på Nørrebro

- I dag har jeg mødt Tim på Baldersgade 8.

- Tim er hjemløs, og har fået lavet et midlertidigt opholdsrum (med hjælp af naboerne).

Bedt om at smutte

- I dag har politiet så været forbi og sige, at han skal pakke sine ting sammen og smutte.........

Tim har kæmpet i flere år

Sådan skriver Poul E til nationen! om det presenning-telt, en af Københavns hjemløse borgere har bikset sammen i Baldersgade i løbet af de seneste dage.

Poul E mødte Tim i dag, og hjalp ham med at tage nogle fotos til nationen!, og det er ikke første gang, Tim vil gøre opmærksom på de problemer, man har som hjemløs i det danske velfærdssystem.

For to år siden skrev han også til nationen: Scooter er brudt sammen: Tim flytter ind på handicapplads og kort tid efter fulgte han op med: Hjemløse Tim raser mod romaer: De tager vores flasker. Nu håber han, at teltaktionen får lov til fortsætte frem til kommunalvalget. Han synes, der er mange ting, der kan gøres bedre:

Døgnbemandet hjemløse enhed

- 1. Fjern 'roma-loven', der hindrer folk i at sove på gaden og tage ophold og slå lejr på offentlige pladser.

- 2. Opret en døgnbemandet hjemløseenhed i København, så det ikke er politiet, der skal tage sig af sociale sager og hjemløse-problemet.

- 3. Lad være med at oprette 'forbudszoner', hvor hjemløse som bor i Danmark og har dansk cpr nummer, ikke må komme.

Samme hjælp som flygtninge

- 4. Giv danskere med boligproblemer den samme hjælp som flygtninge, lyder det fra Tim, der gerne vil blive boende frem til kommunalvalget 16. november, så vælgerne kan se, hvordan de hjemløse bliver behandlet.

Tim tror dog ikke på, at han får lov til blive boende af politiet, men hvad siger du?